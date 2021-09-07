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تحذير: هاتفك "أندرويد" قد يُحظر من إجراء "أهم مهامه" ما لم تحدثه الآن!

7
SEPTEMBER
2021
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أفادت تقارير بأن مستخدمي "أندرويد" تُركوا غير قادرين على الرد أو إجراء مكالمات بسبب خطأ جديد تسببت فيه غوغل.

وحذرت غوغل من أن بعض نماذج الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد" غير قادرة على إجراء أو استقبال مكالمات هاتفية بسبب خطأ في تطبيق غوغل. ولحسن الحظ، عالجت الشركة المشكلة بتحديث جديد، لكنك ستحتاج إلى التوجه إلى متجر Play لتثبيته في أقرب وقت ممكن.

وأكد مدير المجتمع في غوغل، أن خلل المكالمات الهاتفية نتج عن تصحيح حديث، ونشر على المنتديات: "بعد التحديث الأخير لتطبيق Google Search على "أندرويد"، يواجه مستخدمو بعض الهواتف المحمولة صعوبة في تلقي المكالمات وإجرائها".

وإذا عُطّلت التحديثات التلقائية على هاتفك الذكي، أو لم تكن متصلا بإشارة Wi-Fi موثوقة خلال الأيام القليلة الماضية، فستحتاج إلى تثبيت التحديث يدويا الآن. وللقيام بذلك، توجه إلى متجر Google Play على الجهاز المتأثر. وبعد ذلك، ابحث عن "Google" في علامة تبويب التطبيقات. قم بتحميل قائمة المتجر الخاصة بالتطبيق، ويجب أن يكون هناك زر تحديث في الأعلى.

وتصف غوغل التطبيق الذي يحمل عنوانا ذاتيا على النحو التالي: "يبقيك تطبيق غوغل على اطلاع دائم بالأشياء التي تهتم بها. اعثر على إجابات سريعة، واستكشف اهتماماتك، واحصل على موجز التحديثات حول الأمور التي تهمك. وكلما زاد استخدامك لتطبيق غوغل، كان ذلك أفضل".

وأكد عدد من مستخدمي "أندرويد" أن تحديث تطبيق غوغل مكّنهم من إجراء مكالمات مرة أخرى. ومع ذلك، ادعى بعض الأشخاص أن حذف التطبيق هو الطريقة الوحيدة لاستعادة هذه الوظيفة الأساسية.

المصدر: إكسبريس

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