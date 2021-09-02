ASKfm تقدم الدردشة الخاصة المميزة بين شخصين

A + A -

احتفلت الشبكة الاجتماعية ASKfm بعيد ميلادها الحادي عشر في شهر يونيو. جمع التطبيق على مدار السنوات 348 مليون مستخدم من جميع أنحاء العالم يتبادلون 600 مليون سؤال وإجابة كل شهر.

وبهذه المناسبة ستطلق الشبكة الاجتماعية - التي كانت ميزتها الرئيسية دائمًا إخفاء الهوية - دردشات خاصة بين شخصين مع إخفاء الهوية. هذه هي الخطوة التالية لواحدة من أكثر ميزات ASKfm المحببة وهي الدردشات الجماعية العامة.

لماذا الدردشات؟

أطلقت الشبكة الاجتماعية في شهر مارس أول دردشات جماعية عامة. قيّم أكثر من 70٪ من المستخدمين هذه الميزة بشكل إيجابي، وبدأوا أكثر من 4.5 مليون محادثة في الأشهر الأربعة الأولى!

كان التواصل على الشبكة الاجتماعية حتى تلك اللحظة يعتمد فقط على الأسئلة والأجوبة ومواضيع المتابعة التي يديرها صاحب الإجابة.

الآن حرفياً يمكن لكل مستخدم للتطبيق الانضمام إلى المناقشة ضمن منشور، حيث يمكن للسائلين الدردشة بحرية ومتابعة الموضوع الذي يجدونه ممتعًا.

"كانت علانية المحتوى المنشور دائمًا ركيزة أساسية لمنصتنا، حيث كانت جميع الإجابات ورسائل المتابعة مرئية لجميع المستخدمين المسجلين في جميع أنحاء العالم منذ بداية ASKfm.

في نفس الوقت نحن نستمع لمستخدمينا. نحن ندرك نقاط المعاناة والإحباطات التي يواجهها المستخدمون حاليًا عندما يريدون تحويل دردشاتهم الفردية إلى مستوى جديد أكثر قربًا، وهو ما ستمكنهم الدردشات الخاصة من القيام به، فهي ستفتح آفاقًا جديدة تمامًا لملايين المحادثات الجديدة في ASKfm". حسب تصريحات توماس جوندو رئيس تصميم المنتجات في ASKfm.



الدردشات الخاصة

ما هي طريقة عملها؟

بدء دردشة خاصة هو أمر سهل. فقط افتح قائمة الأصدقاء أو انتقل إلى الصفحة الشخصية للمستخدم الذي تريد الدردشة معه. هناك وفي العديد من الأماكن الأخرى سترى زر "الدردشة". ما عليك سوى النقر عليه وابدأ الدردشة مع الملايين من الأشخاص الرائعين علىASKfm .



ستكون هذه الدردشة مرئية لكما فقط. يمكنك البدء في الدردشة دون الكشف عن هويتك. بمجرد أن تقرر الكشف عن نفسك ما عليك سوى إرسال رسالة مفتوحة. تذكر أنه لا يمكنك إجراء سوى دردشة واحدة نشطة مع مستخدم مختلف آخر. إن وجود الملايين من المستخدمين المختلفين في ASKfm يعني ملايين الدردشات التي يمكنك أن تبدأها :)

إذا أرسل إليك شخص ما رسالة خاصة، فستظهر في بريدك الوارد بعنوان "خاص"



يمكنك أيضًا أرشفة المستخدمين غير المرغوب فيهم أو الإبلاغ عنهم أو حظرهم بالنقر فوق رمز الخيارات "..." في الزاوية اليمنى العليا.

“لقد أولينا أقصى قدر من الاهتمام لسلامة التواصل الفردي مع المستخدمين المجهولين. سيتم فحص كل المحتوى في الدردشات الخاصة للتأكد من امتثالها لقواعد النظام الأساسي من خلال نظام أمان الذكاء الاصطناعي الخاص بنا، وستتم إزالة الرسائل التي تنتهك هذه القواعد على الفور" جانيس جريفينز، الرئيس التنفيذي لـ ASKfm.

كيف يمكنك الوصول؟

يمكنك تلقي عدد غير محدود من الرسائل والرد عليها في الدردشات الخاصة مجانًا، لكن إذا كنت ترغب في بدء الدردشة مع أي شخص فأنت بحاجة إلى أن تكون مشتركًا نشطًا في VIP ASKfm.

يتضمن اشتراكVIP عدد 6 مكافآت فريدة أخرى:

● ترقية الملف الشخصي

● عملات إضافية

● ترويج الحساب

● حالة VIP

● الأسرار - إنشاء إجابات مغلقة وكسب العملات

● عدم وجود إعلانات على الإطلاق

النقاط الرئيسية

● مع الدردشة الخاصة الجديدة يمكنك التواصل مع أي مستخدم في ASKfm بشكل خاص.

● الدردشات الخاصة هي ميزة مميزة بمقابل. يمكنك تلقي عدد غير محدود من الرسائل الخاصة والرد عليها، ولكن لا يمكنك بدء محادثة خاصة دون أن تكون مشتركًا نشطًا في ASKfm VIP.

● ابدأ بإخفاء هويتك ولكن اكشف عن نفسك عندما تكون جاهزًا.