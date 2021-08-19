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أشهر هواتف أندرويد حاليا

19
AUGUST
2021
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حاولت العديد من الشركات هذه السنة اجتذاب انتباه الناس بنماذجها المختلفة من الهواتف المتطورة، لكن بعض هذه الأجهزة حققت شعبية أكثر من غيرها لما حملته من تميّز في التصميم والمواصفات.

وتبعا للإحصائيات التي أجراها موقع gsmarena المتخصص بشؤون التقنيات فإن أكثر الهواتف شهرة في النصف الثاني من الشهر الجاري جاء هاتف Mix 4 من Xiaomi، إذ أثار انتباه الناس بمواصفات شاشته وكاميراته المتطورة.

وحل في المرتبتين الثانية والثالثة من قائمة الموقع هاتفا Galaxy Z Fold3 و Z Flip3 اللذان أعلنت عنهما سامسونغ مؤخرا، حيث وصفهما الكثير من الخبراء بأنهما من أفضل الهواتف القابلة للطي المطروحة في الأسواق حاليا.
Video Player

ورابعا جاء هاتف Note 10 Pro الجديد من Redmi الذي أثار الانتباه بالأداء العالي لكاميراته وسرعته في التعامل مع البيانات والشبكات، وتلاه Honor Magic3

+Pro .

وضمت قائمة أشهر 10 هوتف حاليا هاتف Poco X3 Pro، و Galaxy S21 Ultra المعروف بأدائه المتكامل الممتاز، وكذلك Redmi Note 10 و OnePlus Nord2.

المصدر: ixbit

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