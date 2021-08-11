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محاربة المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال..ما موقف شركة " واتس أب " ؟

11
AUGUST
2021
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أعلن مدير شركة "واتس آب" ويل كاثكارت أن شركته لن تحذو حذو "آبل" التي أعلنت عن إجراءات لمنع انتشار المواد الإباحية التي تستغل الأطفال.

وكتب كاثكارت على "تويتر"، اليوم الجمعة: "اطلعت على المعلومات التي نشرتها "آبل" أمس، وأنا قلق. أعتقد أن هذا موقف خاطئ وعقبة بالنسبة لخصوصية الناس حول العالم".

وتابع: "الناس سألوا ما إذا سنطبق هذا النظام في (واتس آب)، والجواب هو لا".

وأشار إلى أن "واتس آب" بذلت جهودا كبيرة لمحاربة انتشار المواد الإباحية المتعلقة باستغلال الأطفال جنسيا، وخاصة تطوير المزايا التي تسمح بالإبلاغ عن مثل هذا المحتوى وحجبه.

وأكد أن "واتس آب" أرسلت 400 ألف بلاغ بشأن المواد المتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال في العام الماضي، وذلك دون خرق البيانات المشفرة.

وأضاف أن "آبل" بدلا من ذلك تعتمد برمجيات تسمح بفحص جميع الصور للمستخدم، محذرا من خطورة الثغرات الأمنية لأنظمة "آبل" وإمكانية حصول القراصنة على تلك التقنيات.

وكانت شركة "آبل" قد أعلنت أنها ستزود هواتفها الذكية التي تبيعها في الولايات المتحدة ببرامج ستفحص المحتوى الذي يحمله المستخدمون، للكشف عن المواد المتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال، وإبلاغ الأجهزة الأمنية بتلك الحالات.

روسيا اليوم
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