"العرض لمرة واحدة".. ميزة جديدة من واتساب تتعلّق بالصور ومقاطع الفيديو

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أطلقت شركة "واتساب" ميزة "العرض لمرة واحدة" الخاصة بها، التي تحذف الصور ومقاطع الفيديو من الدردشة بعد أن يراها المستلم، إذ سيتمكن من رؤية الصورة مرّة واحدة فقط، لتختفي بعدها مباشرة من المحادثة.

وبحسب موقع "ذا فيرج" التقني، فكان مارك زوكربيرغ قد أكد إطلاق الميزة منذ حزيران الماضي، بالرّغم من قلّة التفاصيل حول موعد إطلاقها وأشار إلى أن الميزة كانت تحت التجربة لمدّة شهر تقريباً.

وبحسب تطبيق واتساب، فيُمكن استخدام هذه الميزة عند مشاركة الصور التي تتضمن معلومات خاصة وحساسة ككلمة مرور الواي فاي. وبالتأكيد، قد تُستخدم الخاصيّة لأغراض أقلّ فائدة، ولكن من المفيد أن يكون لدى المستخدم خيار اختفاء الرسائل والصور فوراً، مثل خيار اختفاء الرسائل بعد أسبوع من المحادثة.