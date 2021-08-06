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"واتس آب" يطلق ميزة جديدة

6
AUGUST
2021
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أطلق تطبيق "واتس آب" ميزة جديدة تسمى "عرض مرة واحدة، والتي تتسبب في "التدمير الذاتي" للصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك بمجرد فتحها.

وتختلف هذه الميزة عن ميزة "الرسائل المختفية" التي تم إطلاقها مؤخرا، والتي تتسبب في اختفاء الرسائل في غضون سبعة أيام من فتحها.

ويأمل التطبيق المملوك لـ"فيسبوك" أن تجعل الميزة الجديدة إرسال معلومات حساسة أسهل وأكثر أمانا للمستخدمين.

وإذا لم تشاهد الميزة حتى الآن، فلا داعي للقلق، حيث تقول شركة "واتس آب" إنه سيتم طرحها للمستخدمين في جميع أنحاء العالم بحلول نهاية هذا الأسبوع.

وأعلنت الشركة عن الميزة الجديدة في مدونة نشرتها اليوم 4 أغسطس، وأوضحت: "التقاط الصور أو مقاطع الفيديو على هواتفنا أصبح جزءا كبيرا من حياتنا، ولكن لا يحتاج كل شيء نشاركه إلى أن يصبح سجلا رقميا دائما".

وأضافت: "في العديد من الهواتف، يعني مجرد التقاط صورة أنها ستشغل مساحة في ألبوم الكاميرا إلى الأبد. ولهذا السبب نطرح اليوم ميزة جديدة لعرض مرة واحدة للصور ومقاطع الفيديو، التي تختفي من الدردشة بعد فتحها، ما يمنح المستخدمين مزيدا من التحكم في خصوصيتهم.

وكما هو الحال مع جميع الرسائل المرسلة على "واتس آب"، ستتم حماية أي صور أو مقاطع فيديو "عرض مرة واحدة" عن طريق التشفير من طرف إلى طرف، ما يضمن لك أنت والشخص الذي تتواصل معه فقط قراءة ما يتم إرساله أو الاستماع إليه.

وتطمئن شركة "واتس آب": "من خلال التشفير من طرف إلى طرف، يتم تأمين رسائلك بقفل، ولديك فقط المفتاح الخاص المطلوب لفتحها وقراءتها".

وبمجرد أن يشاهد المستلم الصور والفيديوهات، ستظهر الرسالة على أنها "مفتوحة" لتجنب أي لبس حول ما كان يحدث في الدردشة في ذلك الوقت.

وبينما يتم حفظ الصور ومقاطع الفيديو تلقائيا في قائمة الكاميرا الخاصة بالمستلم، تطمئن "واتس آب" إلى أنه لن يتم حفظ وسائط "العرض مرة واحدة".

وأضافت الشركة المملوكة لـ"فيسبوك": "نحن نطرح الميزة للجميع بدءا من هذا الأسبوع ونتطلع إلى تلقي التعليقات حول هذه الطريقة الجديدة لإرسال الوسائط الخاصة والمختفية".

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