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كيف تتحقق إذا قام شخص ما بتسجيل الدخول إلى حسابك الخاص على "فيسبوك "؟

3
AUGUST
2021
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يواجه الكثيرون قلقا متزايدا بشأن الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يجعلهم يبحثون عن طرق سهلة وبسيطة للتحقق مما إذا تعرضوا للاختراق.

وإذا كنت قلقا من أن شخصا آخر لديه حق الوصول إلى حسابك على "فيسبوك"، فهناك طريقة سهلة للتحقق من ذلك، حيث يحتوي "فيسبوك" على تقنية تتعقب مكان تسجيل الدخول إلى حسابك ويمكن أن تساعدك في تسجيل الخروج أو حماية حسابك من الأشخاص الذين يحاولون اختراقه.

ويمكن أن يخبرك "فيسبوك" بموقع الأجهزة التي تصل إلى حسابك. كما يمكن أن يخبرك أيضا بنوع الجهاز ونوع المتصفح وتاريخ ووقت آخر دخول إلى الحساب.

وإذا كان هناك شيء لا يبدو صحيحا، فيمكنك إنهاء أي من التشغيل النشط (active sessions) لـ"فيسبوك" من بين تلك التي قمت بتسجيل الدخول إليها.

كيف ترى الأجهزة التي تم تسجيل الدخول إليها على "فيسبوك" عبر سطح المكتب

ستحتاج أولا إلى فتح متصفح الويب الذي تختاره وتسجيل الدخول إلى "فيسبوك".

وبعد ذلك، انقر فوق سهم القائمة المنسدلة أعلى لافتة صفحتك الرئيسية واختر "الإعدادات".

وبمجرد دخولك إلى صفحة الإعدادات، ستحتاج إلى النقر فوق خيار "الأمان وتسجيل الدخول"، والذي يجب أن يظهر كخيار على الجانب الأيسر من الشاشة.

ثم اتجه إلى قسم "مكان تسجيل الدخول". وسيسمح لك هذا القسم بمشاهدة جميع الأجهزة التي تم تسجيل الدخول إليها على "فيسبوك"، بما في ذلك الأجهزة النشطة حاليا.

وستتمكن أيضا من معرفة وقت وتاريخ حدوث تسجيل الدخول، ونوع الجهاز الذي تم استخدامه وموقعه.

وإذا قمت بالنقر فوق النقاط الرأسية الثلاث على الجانب الأيمن من كل تشغيل نشط مُدرج، فستتمكن من تسجيل الخروج أو الإبلاغ عن ذلك على أنه ليس أنت.

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