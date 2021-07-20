بالفيديو: هل هناك علامات تشير إلى أن هاتفك تحت سيطرة برنامج للتجسس؟

A + A -

كشف تحقيق استقصائي عن تعرض نشطاء وصحفيين وسياسيين حول العالم لعمليات تجسس "واسعة النطاق ومستمرة"، بواسطة برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة NSO الإسرائيلية.

التحقيق ذكر أن قائمة المستهدفين تضم أكثر من 50 ألف رقم هاتف، حصلت عليها منظمة "Forbidden Stories" غير الربحية، والتي تتخذ من باريس مقرا لها، بالتعاون مع منظمة العفو الدولية، وتمت مشاركتها مع 16 مؤسسة إخبارية، تمكن الصحفيون من التعرف على مئات الأشخاص في عشرات الدول، ربما تم اختيارهم من قبل عملاء NSO للمراقبة المحتملة.

وحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، يشير التحقيق إلى "استغلال واسع النطاق ومستمر" لبرنامج التجسس الخاص بالقرصنة "بيغاسوس"، والذي تصر NSO على أن الهدف منه كشف "المجرمين والإرهابيين فقط".

وذكرت الصحيفة أن "بيغاسوس" هو برنامج ضار يصيب أجهزة iPhone وAndroid لتمكين مشغلّيه من الوصول إلى الرسائل النصية والصور ورسائل البريد الإلكتروني، وتسجيل المكالمات وتنشيط الميكروفونات سرا.

كيف يتم اختراق الهواتف والتجسس على مستخدميها دون أن يشعروا بذلك؟

وهل هناك علامات معينة تدل على أن الهاتف بات بالفعل تحت سيطرة برنامج تجسس معين؟

وأسئلة أخرى ناقشناها في حلقة جديدة من برنامج #واتس_نيو مع الإعلامي #أشرف_شهاب، وكان ضيفا اللقاء، الأستاذ لواء أبو خيط، خبير تكنولوجيا المعلومات من الرياض، وأيضا الأستاذ محمود أبو غوش، خبير تكنولوجيا المعلومات من غزة.



