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بالصورة: "واتس آب" يقدم ميزة طمح إليها الكثيرون

13
JULY
2021
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ذكرت مواقع مهتمة بشؤون البرمجة والتقنيات أن تطبيق "واتس آب" يختبر ميزة جديدة تطلع المستخدمون للحصول عليها منذ سنوات.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن القائمين على "واتس آب" أطلقوا مؤخرا النسخة التجريبية من التطبيق والتي تحمل الرمز "2.21.140.9"، والمخصصة لهواتف آيفون، ومع هذه النسخة يتم اختبار ميزة View Once التي اختبرت سابقا في النسخ التجريبة المخصصة لأجهزة أندرويد.

ومن خلال الميزة المذكورة سيتمكن أي مستخدم "واتس آب" من إرسال صور وفيديوهات لأشخاص آخرين عبر التطبيق، وستختفي هذه الصور أو الفيديوهات مباشرة بعد أن يشاهددها المستلم لمرة واحدة، كما سيتلقى المرسل إشعارا بأن المستلم فتح الرسالة وشاهد المحتوى قبل أن يحذف.

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق "واتس آب" يملك حاليا ميزة مشابهة تقوم بحذف الصور والفيديوهات من أجهزة مستلمي الرسائل عبر التطبيق، لكن الميزة الحالية يمكن استعمالها في الدرشات لتختفي تلك البيانات من الأجهزة بعد أسبوع من إرسالها.

المصدر: ixbit

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