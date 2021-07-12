ميزة جديدة في واتساب.. "يمكنك التحكم بالصور"

A + A -

سيكون الإصدار الجديد من تطبيق التواصل الفوري "واتساب" مختلفا عما سبقه، إذ سيكون بمقدور المستخدم التحكم بنوعية الصور والفيديوهات المرسلة.

وذكر موقع "WABetaInfo" التقني الذي يراقب "واتساب" عن كثب أن ضغط الصور والفيديوهات (compression) يجري تجريبه حاليا في النسخة التجريبية للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد.

وبموجب الميزة الجديدة، سيكون هناك 3 خيارات خاصة بجودة الصور هي: تلقائي وأفضل جودة أو توفير البيانات.وستساعد هذه الخدمة الأشخاص على ضغط الوسائط المتعددة التي يستعينون بها، خاصة إذا راودهم قلق ما بشأن سرعة الإنترنت أو حدود البيانات، وفي وسع المستخدمين أيضا إرسال الصور والفيديوهات بأفضل جودة في حال تجنب خيار الضغط (compression).

وفي الوقت الحالي، يتجنب "واتساب" ضغط الملفات المرسلة عبره.

ولا توجد حاليا أي معلومات حول الوقت الذي قد تظهر فيه الخدمة بصورة رسمية، فالمعلومات المتسربة تتصل بالنسخة التجريبية من نظام "أندوريد" وليس "آي أو أس".