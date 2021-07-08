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كيف نميّز المواقع الخطرة على الإنترنت؟

8
JULY
2021
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انتشرت في السنوات الأخيرة الكثير من المواقع الإلكترونية المزيفة التي قد يستغلها قراصنة الإنترنت لاختراق أجهزة المستخدمين، فكيف نميز بين المواقع أثناء التصفح عبر الشبكة العنكبوتية؟

وفي مقابلة صحفية حول الموضوع قال الخبير في الأمن السيبراني، كيريل كيرزينباوم: "يمكننا تمييز المواقع الإلكترونية الأصلية عن تلك المزيفة التي صنعها المحتالون لسرقة البيانات من خلال تحليل بيانات العناوين الإلكترونية للمواقع".

وأضاف "عادة يبدأ العنوان الإلكتروني للموقع بـ www، وتلي تلك الحروف نقطة، وبعد النقطة يأتي اسم الشركة أو المؤسسة أو العلامة التجارية التي يتبع لها الموقع، وبعدها توضع نقطة، وتليها حروف ترمز إلى البلد أو المنطقة التي يتبع لها الموقع، فعلى سبيل المثال في روسيا تنتهي عناوين المواقع الإلكترونية بـ (ru.) أو (рф.) أو (com.)، ولكن إذا لوحظ في نهاية عنوان الموقع عدة صيغ للحروف الرمزية في آن معا فهذا قد يعني أن الموقع مزيف".

وأوضح الخبير أيضا:"يمكن أن ينتهي عنوان الموقع بصيغتين رمزيتين مثل (ru.) و(com.)، ولكن إذا كانت الصيغ ثلاثة أو أكثر فالأمر يشير إلى أن مستحدثي هذا العنوان أردوا تمويهه لربطه بموقع مزيف، وعبر هذه الطريقة يمكن إنشاء عنوان موقع مزور على أنه عنوان لموقع تابع لأحد المصارف مثلا، لذا يجب الانتباه لتفاصيل العناوين قبل الضغط على روابط المواقع".

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