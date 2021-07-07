مستخدمون لبنانيون أصبحوا روادًا على موقع التواصل الإجتماعي أسك أف أم

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شارك موقع التواصل الإجتماعي أسك أف أم، الذي بلغ 11 عامًا في حزيران، إحصائيات مثيرة للاهتمام حول الدردشات المجهولة. وقد احتل المستخدمون اللبنانيون المرتبة الأولى!

أسك أف أم من أفضل المواقع الإجتماعية للتواصل المجهول الهوية!

بالإضافة إلى الميزات المعتادة للأسئلة والأجوبة، قررت منصة أسك في العام 2021 تقديم ميزة جديدة للمستخدمين: إنشاء محادثة مع شخصية أو أكثر. في الأشهر الأربعة الأولى وحدها، أنشأ المستخدمون حول العالم أكثر من 4.5 مليون دردشة!



إن مستخدمي المنطقة العربية يفضلون تطبيق أسك على باقي منصات التواصل الإجتماعية نظرا إلى أنه يتيح لهم إمكانية التعرف على شباب وفتيات رائعين والتواصل معهم بشكل مجهول. على مدار السنوات الثلاث الماضية، قام أكثر من 3 ملايين مستخدم من لبنان ومصر والمملكة العربية السعودية وفلسطين والكويت بالتسجيل في التطبيق.



لبنان هو من بين الدول الأولى من حيث عدد الدردشات التي تم إنشاؤها. لقد احتل قمة اللائحة من بين الدول العربية في الدردشة لشخصين (في هذه اللحظة هناك 643 دردشة عبر الإنترنت في لبنان).على عكس البلدان الأخرى، يفضل مستخدمو هذا البلد التواصل الفردي.



في المجموع، تم إنشاء ما يقرب من 2 مليون غرفة دردشة في المنطقة العربية. أكبر دردشة لديها 161 مستخدم! هذا رقم قياسي وأكبر غرفة دردشة على موقع أسك أف أم!

وستبدأ أسك في العمل في تموز على إنشاء دردشات خاصة لجميع المستخدمين أي غرف دردشة مغلقة وخاصة. وبالتالي، من الممكن المراسلة والدردشة بشكل مفتوح أو مجهول بين شخصين فقط. وهذا لا شك مثالي للمواعدة وتبادل المواضيع أو الأفكار الشخصية.