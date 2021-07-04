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آبل تمنح مستخدميها فرصة تجربة أنظمة iOS 15 الجديدة

4
JULY
2021
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أعلنت شركة آبل عن إطلاق نسخ تجريبية من أنظمة iOS 15 الحديثة ليختبرها مستخدمو هواتفها وأجهزتها المحمولة.

وأشارت آبل إلى أن مستخدمي أجهزتها الذكية بات بإمكانهم الآن اختبار النسخ التجريبية لأنظمة iOS 15 و iPadOS 15 و watchOS 8 و tvOS 15 المخصصة للهواتف والحواسب اللوحية والساعات الذكية وأجهزة Aplle TV.

وينصح خبراء التقنية المستخدمين اختبار النسخ المذكورة من أنظمة التشغيل على أجهزة غير الأجهزة التي يعتمدون عليها بشكل أساسي يوميا، كون هذه النسخ لا تزال تجريبية وقد تحوي على بعض الأخطاء البرمجية التي قد تؤثر على عمل الأجهزة، وفي حال أرادوا اختبارها على أجهزتهم الأساسية فينصح بصنع نسخة احتياطية من البيانات قبل تحميل البرمجيات الجديدة.

ويمكن للراغبين باختبار هذه النسخ التسجيل عبر موقع "beta.apple.com" للحصول على النسخة المطلوبة لجهازهم الذكي.

وكانت آبل قد أشارت في وقت سابق إلى أن iOS 15 الجديدة التي يتوقع أن تطرح بشكل رسمي خريف العام الجاري ستمنح هواتف آيفون العديد من الميزات الجديدة والعملية، منها ميزات إضافية لخدمة "عدم الإزعاج"، وميزات لتطبيق FaceTime ، كما أن كاميرات الهواتف مع هذا النظام ستصبح قادرة على قراءة النصوص الموجودة على لوحات الإعلانات أو الكتب، ونسخ مقاطع من هذه النصوص لحفظها أو إرسالها عبر تطبيقات المراسلة.

المصدر: فيستي

 

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