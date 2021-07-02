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"إنستغرام" يختبر ميزة قد تهم الكثير من مستخدميه

2
JULY
2021
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أعلن القائمون على تطبيق "إنستغرام" عن بدء اختبار ميزة جديدة قد تضاف إلى التطبيق قريبا.

وتشير بعض المواقع المختصة بشؤون التقنية إلى أن الميزة الجديدة التي تختبر عند مجموعة محددة من الأشخاص حاليا، ستسمح للمستخدمين بتحميل ملصقات في منشوراتهم عبر خدمات "القصص" في التطبيق، وستكون هذه الملصقات مرتبطة بروابط معينة توجه من يضغط على الملصق إلى موقع أو صفحة معينة على الإنترنت.

ومن المفترض أن تغني هذه الميزة عن ميزة تحميل الروابط في قصص تطبيق "إنستغرام"، والتي يستفيد منها فقط المستخدمون الذين يملكون اكثر من 10000 متابع على صفحاتهم.

وسيتمكن المستفيدون من الميزة الجديدة الرد على التعليقات التي يتركها المستخدمون الآخرون على قصصهم التي تحوي ملصقات، الأمر الذي لا يمكن فعله حاليا مع منشورات القصص التي تتضمن الروابط.

وحول هذا الموضوع قال رئيس قسم المنتجات في "إنستغرام"، فيشال شاه: "الميزة الجديدة ما تزال في مرحلة الاختبار، ونريد التحقق كيف يمكن للأشخاص الاستفادة منها، ومن نوعية الملصقات والروابط التي ستحمل عن طريقها، للتأكد من أن الناس لن يستخدموها لتوجيه الناس إلى مواقع أو صفحات قد تكون غير مرغوب فيها".

المصدر: 3dnews

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