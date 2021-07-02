living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خبر سار لمحبي توثيق الفيديوهات عبر TikTok

2
JULY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن القائمون على تطبيق TikTok أن مستخدمي التطبيق سيكونون قادرين قريبا على توثيق فيديوهات بمدة أطول وتحميلها عبر التطبيق.

وتبعا للمعلومات التي نشرت على الصفحات التابعة لـ TikTok على الإنترنت فإن مستخدمي التطبيق سيكونون قادرين على توثيق وتحميل فيديوهات على التطبيق مدتها 3 دقائق بدلا من 60 ثانية كما هو الأمر حاليا.

وجاء في رسالة نشرتها المواقع التابعة لـ TikTok "خلال الأسابيع القليلة القادمة سنوفر لجميع المستخدمين حول العالم إمكانية إنشاء مقاطع فيديو بمدة أطول عبر التطبيق، وسنمنح مستخدمينا حرية أكبر في تصوير الفيديوهات وتحميلها وتحريرها، وستصل مدة الفيديوهات التي ينشؤها المستخدمون إلى ثلاث دقائق".

وكان TikTok قد اختبر ميزة إنشاء الفيديوهات لمدة 3 دقائق عند عدد محدد من المستخدمين عبر تجربة "التنسيق الموسع" ، ويبدو أن الميزة لاقت نجاحا لذا تقرر طرحها لجميع المستخدمين.

وتجدر الإشارة إلى أن TikTok كان قد أضاف العديد من الميزات الجديدة مؤخرا لإرضاء المستخدمين، منها ميزة Jumps تمكن المستخدمين من تضمين تطبيقات صغيرة في فيديوهاتهم.

المصدر: فيستي

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout