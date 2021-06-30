ما المميز في أحد أشهر هواتف هواوي لهذا العام؟

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أثارت النسخة المخصصة لشبكات 5G من هواتف nova 8 من هواوي انتباه محبي التقنية لسماتها المتطورة والمميزة.

وحصل هاتف Huawei nova 8 5G على هيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (160.1/74.1/7.6) ملم، وزنه 169 غ، وجهز الهيكل بشاشة OLED بمقاس 6.57 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

ويضمن سرعة الأداء لهذا الهاتف معالج Kirin 985 5G المطور بتقنية 7 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G77 ثماني النوى، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت رباعية العدسة بدقة (64+8+2+2) ميغابيكسل، وصنفت من بين أبرز كاميرات الهواتف الحديثة، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

وحصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 3800 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.