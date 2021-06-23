"فيسبوك" تطلق رسميا خدمة الغرف الصوتية لمستخدميها

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أعلنت "فيسبوك" بشكل رسمي عن إطلاق خدمات Live Audio Rooms أو ما يسمى بغرف البث الصوتي المباشر.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مستخدمي "فيسبوك" عبر أجهزة iOS في الولايات المتحدة حاليا يمكنهم الاستفادة من هذه الخدمات لاستحداث غرف محادثة صوتية مباشرة يمكن أن ينضم إليها 50 متحدثا وعدد غير محدود من المستمعين، ومن المفترض أن تصل هذه الخدمات إلى المستخدمين عبر مختلف أنواع الأجهزة في عدد من بلدان العالم.

وتقدم "غرف البث الصوتي المباشر " الجديدة للمستخدمين عددا من الميزات، إذ يحصل منشئ الغرفة على إشعارات خاصة عند انضمام أصدقائه أو متابعيه إلى الغرفة، كما يمكن للمسؤولين داخل المجموعات التحكم باختيار الأشخاص الذين يمكنهم استحداث غرفة محادثة.

ويمكن لمستحدثي الغرف الصوتية أيضا اختيار منظمة أو هيئة غير ربحية أو أشخاص معينين لضمهم لغرفهم بهدف جمع التبرعات المباشرة أثناء المحادثات.

أما المنضمون للغرف الصوتية فلديهم خيار "رفع اليد" للحصول على فرصة المشاركة بالحوار الصوتي، كما سيكون بإمكانهم دعم الغرف بتقييمات عبر ما يسمى بـ"نظام النجوم" إذ سيرسلون لمؤسس الغرفة نجوما إلكترونية ستقيّم من قبل القائمين على "فيسبوك" لمنح مؤسس الغرفة مكافآت مالية معينة.