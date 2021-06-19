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4 نصائح للحفاظ على نسبة البطارية 100% لـ”أيفون”

19
JUNE
2021
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تسمح لك شركة “آبل” بمعرفة نسبة استهلاك البطارية الخاصة بأجهزتها، وترمز هذه النسبة إلى حالة البطارية مقارنةً بالحالة الأصلية التي تخرج عليها من المصنع. وجاءت هذه الخاصية بعد القضية المشهورة التي رفعتها شركة BatteryGate على “آبل”، وتسببت في دفع الشركة العملاقة لغرامة تصل إلى 113 مليون دولار كتعويضات.

وحتى تحمي “آبل” نفسها من الوقوع في قضايا، فإنها بدأت في عرض نسبة استهلاك الشحن بالإضافة إلى مشاركة نصائح عامة للحفاظ على شحن البطارية لأطول فترة ممكنة. وتعتبر نسبة البطارية رقماً تقديراً لمدى جودة البطارية، ولكن المعيار الحقيقي يكون في مدة استخدام الهاتف وعمره.

ولذلك إليكم النصائح التي قدمتها “آبل” للحفاظ على نسبة شحن البطارية بشكل مرتفع.

تحديث نظام تشغل “أيفون” بآخر إصدار

ترى “آبل” أن تثبيت التحديثات الجديدة أولاً بأول يساعد في الحفاظ على نسبة البطارية وعمرها، وهذا لأن الشركة تحدث بشكل مستمر طريقة تعامل نظام التشغيل مع البطارية واستهلاكها. ويمكنك تحديث نظام تشغل هاتف “أيفون” عبر إتباع الخطوات التالية:

-توجّه إلى “الإعدادات” في الهاتف، ثم “الإعدادات العامة”، ثم “تحديثات النظام”.

-وبعد ذلك قم بالضغط على “تحميل التحديث الجديد وتثبيته”.

وتستطيع أيضاً تحديث نظام الهاتف عبر iTunes على جهاز الحاسب، وذلك بعد توصيله بكابل USB بالحاسوب ثم فتح تطبيق iTunes، وبعد ذلك تظهر لك رسالة تخبرك بوجود تحديث جديد للنظام. ويمكنك أيضاً استخدام أحد التطبيقات الخارجية المعروفة والموثوق بها مثل 3uTools الذي يسمح لك بحذف النظام القديم بالكامل وتثبيت الجديد.

استخدام التعتيم التلقائي للشاشة

يعمل التعتيم التلقائي للشاشة على الاستجابة لدرجة الإضاءة المحيطة بشاشة الهاتف، ثم تعديل إضاءة الشاشة لتصبح مناسبة أكثر. وبينما تحافظ هذه الخاصية على عمر البطارية ونسبتها على المدى الطويل، إلا أنها تستهلك نسبة أعلى من الطاقة أثناء تشغيلها.

استخدام وضع استهلاك الطاقة المنخفض

تقدم “آبل” في أجهزتها وضع يدعى “وضع الطاقة المنخفضة”، وهو يعمل على تقليل استهلاك الهاتف للشحن بشكل كبير. ويساعد هذا الوضع في المحافظة على عمر البطارية وفترة استخدامها. وهذا يعني أن نسبة 20% من البطارية مع “وضع الطاقة المنخفضة” يمكن أن يستمر معك حتى ساعتين، بينما مع وضع الاستهلاك المعتاد فإنها لن تكمل معك ساعة واحدة.

استخدام الوضع المظلم للشاشة

أطلقت “آبل” مع نظام iOS 14 “واجهة المستخدم المظلمة”، وذلك بعد طلب الكثير من المستخدمين لهذه الخاصية. وبسبب استخدام “آبل” لشاشات OLED فإن “الوضع المظلم” يحافظ على نسبة الشحن ويقلل من استهلاك البطارية، وهذا لأن الأجزاء السوداء من الشاشة لا تضيء على الإطلاق. كل هذه النصائح تساعد على حماية نسبة الشحن في الهواتف، بشرط استخدام الشاحن والكابل الأصلي عند كل عملية شحن للبطارية.

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