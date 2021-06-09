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سامسونغ تعلن عن هاتف منافس آخر من أسرة Galaxy

9
JUNE
2021
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أعلنت سامسونغ رسميا عن مواصفات هاتفها الجديد الذي سينضم لأسرة أجهزة Galaxy ذات الأسعار المنافسة.

ويأتي هاتف Galaxy A22 الجدي بهيكل بأبعاد (159.373.68.4 ) ملم، وزنه 186 غ، ومحمي من الرطوبة والغبار.

كما حصل الجهاز على شاشة Super AMOLED بمقاس 6.4 بوصة دقة عرضها (1600720) بيكسل، ترددها يعادل 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 274 شمعة/م تقريبا.

ويضمن الأداء الجيد لهذا الهاتف معالج MеdiaTek Helio G80 ثماني النوى، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 و128 غيغابايت، ونظام تشغيل Android 11.

وزودته سامسونغ بكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (64+48+2+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميغابيكسل، إضافة إلى ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ Android 11، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع ميزة الشحن السريع.

ومن المفترض أن يطرح هذا الهاتف في الأسواق قريبا بأسعار تبدا من 210 يورو، وألوان أساسية هي الأبيض والأسود والبنفسجي.

 

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