living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"آبل" تعوّض لشابة "ملايين" بعد نشر صورها الفاضحة

9
JUNE
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال تقرير إن آبل دفعت ملايين الدولارات كتسوية لشابة من ولاية أوريغون، أرسلت هاتفها آيفون للإصلاح ولكن صورها الخاصة ومقطع فيديو جنسي من الجهاز نُشر عبر الإنترنت من قبل الفنيين.

ووضع الموظفون 10 صور للشابة البالغة من العمر 21 عاما "في مراحل مختلفة من خلع ملابسها" ولقطات جنسية، على حسابها في فيسبوك عام 2016، حسبما أفادت التلغراف يوم الأحد.

وبحسبما ورد، نُشرت الصور بحيث بدت وكأنها تشاركها - ولم تقم بإزالتها إلا بعد أن أخبرها أصدقاؤها أنها كانت على الإنترنت.

وقالت التلغراف، نقلا عن ملفات قانونية، إنه لم يُكشف عن المبلغ الكامل للتسوية، لكنه "بملايين الدولارات".

وطالب محامو الشابة، التي لم يُكشف عن اسمها، بخمسة ملايين دولار، حسب المنشور.

وكما ورد، جاءت التسوية مع شرط السرية الذي يمنع الضحية من الحديث عن التسوية أو الكشف عن المبلغ.

وقال التقرير إن الشابة، وهي طالبة جامعية، أرسلت هاتفها لإجراء إصلاحات وانتهى به الأمر في منشأة خارج Sacramento تديرها شركة بيغاترون.

وأفادت التقارير بأن المحامين هددوا برفع دعوى قضائية لانتهاك الخصوصية، وحذروا من "الدعاية الإعلامية السلبية". ودفعت آبل، ولكن بيغاترون عوّضتها بعد طرد الموظفين المسؤولين عن الحادثة.

وكُشف عن الحادثة في دعوى قضائية بين بيغاترون وشركة التأمين الخاصة بها، والتي قيل إنها رفضت تغطية تكلفة التسوية. وكشف التقرير أنه لم يتم ذكر اسم شركة آبل في الدعوى القضائية، ويشار إليها فقط باسم "العميل".

وأفادت التلغراف أنه خلال تلك المعركة القانونية، التي تمت تسويتها خارج جدران المحكمة، عارضت آبل نشر تفاصيل التسوية على الملأ لأنها قد تسبب ضررا لأعمالها.

لكن الشركة أكدت الواقعة لصحيفة التلغراف.

وقال متحدث باسم الشركة، وفقا للتقرير، "إننا نأخذ خصوصية وأمن بيانات عملائنا على محمل الجد ولدينا عدد من البروتوكولات لضمان حماية البيانات طوال عملية الإصلاح. وعندما علمنا بهذا الانتهاك الفاضح لسياساتنا لدى أحد موردينا في عام 2016، اتخذنا إجراءات فورية واستمرينا منذ ذلك الحين في تعزيز بروتوكولات الموردين الخاصة بنا".

New York Post
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout