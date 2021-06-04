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تطبيق واتساب يعلن عن ميزة طال انتظارها

4
JUNE
2021
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كشف مسؤولون في تطبيق "واتساب" أن إصدارا تجريبيًا سيصدر خلال الأشهر المقبلة، يتيح للمستخدم استخدام حسابه على عدة أجهزة ذكية، وهي ميزة طال انتظارها من قبل عدد كبير من مستخدمي التطبيق.

ونقل موقع "WABetaInfo"، يوم الخميس، عن الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ، ومدير واتساب، ويل كاثكارت، تأكيدهما بأن واتساب سيتيح لمستخدميه الدخول إلى حساباتهم من عدة هواتف، وقال إن ذلك سيكون ممكنا من أربعة أجهزة مختلفة.

ولفت كاثكارت إلى أن "الدعم متعدد الأجهزة سيتيح استخدام واتساب على أجهزة آيباد، التي لا يدعمها التطبيق أصلا".


وأكد زوكربيرغ أن "واتساب يعمل على إضافة ميزة "العرض لمرة واحدة"، والتي تتيح إرسال رسالة تختفي بعد الاطلاع عليها".

وأشار إلى إضافة "وضع الاختفاء"، الذي يتيح ضبط جميع المحادثات لتختفي بعد مرور وقت محدد، على غرار "سناب تشات".

وأكد زوكربيرغ للموقع أن "الدعم متعدد الأجهزة لن يؤثر على تشفير الرسائل، والتي ستبقى متمتعة بذات المستوى من الأمان والخصوصية".

وكان واتساب قد أعلن، في أيّار، أنه إذا لم يوافق المستخدمون على شروط الخدمة الجديدة بحلول 15 أيّار، فسيبدأ التطبيق في إيقاف ميزات استخدامه بشكل تدريجي حتى الموافقة على الشروط.

وفي هذه المرحلة، ستصبح "الصفحة" التي تطلب من المستخدمين قبول شروط الخدمة التي حددتها شركة فيسبوك دائمة، وسيحتاج المستخدمون إلى النقر فوقها لاستخدام واتساب.

وحذّرت الشركة من أنه "بعد أسابيع قليلة من الميزات المحدودة، لن يتمكن المستخدمون من تلقي المكالمات أو الإشعارات الواردة، وسيتوقف التطبيق عن إرسال الرسائل والمكالمات إلى الهاتف".

وفي هذه المرحلة سيتعين على المستخدمين الاختيار إما قبول الشروط الجديدة أو منعهم فعليا من استخدام واتساب.

وأعلنت الشركة، في كانون الثاني الماضي، عن تحديث شروط الخدمة الجديدة، وقام كثير من المستخدمين بتنزيل تطبيقات بديلة مثل "سيغنال" و"تيليغرام" خشية من أن تؤثر الشروط الجديدة على الخصوصية.

وشملت مخاوف المستخدمين "الحق في قراءة الرسائل وتسليم المعلومات إلى فيسبوك"، فيما أطلقت فيسبوك حملة دعائية توضح أن الشروط الجديدة تركز على مجموعة من الميزات التي تتيح للمستخدمين إرسال رسائل إلى الشركات عبر التطبيق.

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