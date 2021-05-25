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تغيرات كبيرة تدخل برمجيات أجهزة آبل

25
MAY
2021
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أعلنت شركة آبل عن عدة تقنيات ستضاف لبرمجيات أجهزتها لتصبح هذه الأجهزة مفيدة لشريحة أوسع من الناس.

وتبعا للشركة فإن الميزات الجديدة ستكون مناسبة للناس الذين يعانون من مشاكل في السمع أو البصر أو حركة بعض أعضاء الجسم، وستساعد هذه الفئة من الناس بالتحكم بالأجهزة المحمولة بشكل أفضل.

وفي وقت لاحق من العام الجاري من المفترض أن يصبح الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في حركة اليدين قادرين على التحكم بشكل أفضل بساعات Apple Watch باستخدام AssistiveTouch، كما ستدعم حواسب iPad ببرمجيات خاصة تمكن المستخدم من التحكم بالشاشة عبر حركة العين، وسيصبح قارئ الصور VoiceOver أكثر تطورا بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليتمكن ضعيفو البصر من التعرف بشكل تفصيلي على الصور التي تعرض على شاشات هواتفهم أو حواسبهم، كما ستدعم هواتف وحواسب آبل المحمولة ميزات تحسن وصول الأصوات للناس الذين يعانون من مشكلات في السمع.

وبالنسبة للمستخدمين اللذين يعانون من بعض المشكلات العصبية سيكون بإمكانهم دمج أصوات خاصة تناسبهم مع أصوات خلفيات عمل هواتفهم وحواسبهم المحمولة من آبل.

وكانت آبل قد أشارت منذ مدة أيضا إلى نيتها تطوير جيل جديد من حواسب iMac و MacBook من المفترض أن تحصل على ميزات جديدة كليا تسهل التحكم بها عن بعد وعبر الأوامر الصوتية والإيماءات.

المصدر:4pda

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