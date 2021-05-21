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مؤسس " تلغرام" يهاجم " آبل "

21
MAY
2021
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أعلن مؤسس ميسنجر"تليغرام" بافل دوروف، أن التكنولوجيات التي تعتمدها شركة "آبل" تحوّل مستخدميها إلى عبيد رقميين.

جاء ذلك في مدونته على قناة "تليغرام". وأوضح أن "امتلاكك لهاتف "أيفون" يجعلك عبدا رقميا لـ"آبل" إذ أن "آبل" تسمح لك باستخدام التطبيقات التي يتم تثبيتها فيما بعد من خلال متجر التطبيقات الخاص بها، ويمكنك استخدام Apple iCloud فقط لنسخ بياناتك الاحتياطية.وأضاف أن شاشات أيفون بتردد 60 هرتزا عاجزة عن منافسة شاشات إصدارات "أندرويد" بـ120 هرتزا التي تدعم الرسوم المتحركة الأكثر سلاسة. وقال: " كل مرة أضطر إلى استخدام جهاز iPhone الخاص بي لاختبار تطبيقنا على نظام التشغيل iOS، أشعر كأنني أعود إلى العصور الوسطى.

يذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز" نشرت الاثنين 17 مايو الجاري مقالا حول تنازلات مزعومة تقدم بها الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، للحكومة الصينية في مجال أمن بيانات المستخدمين.

ويسلط المقال الضوء على "التنازلات" التي اضطر كوك إلى تقديمها لممارسة الأعمال التجارية في الصين. ومن بينها، ذكرت الصحيفة رفض تكنولوجيا التشفير بعد أن حظرت حكومة جمهورية الصين الشعبية استخدامها.

وأعلن، دوروف معلقا على مقال نشرته "نيويورك تايمز" أن الشركات التكنولوجية الكبرى غالبا ما تفضل الربح على الحرية.

وكان دوروف قد انتقد في وقت سابق شركة Apple ، بسبب عمولة 30٪ التي تحصل عليها الشركة من مطوري التطبيقات. كما حث المستخدمين على الانتقال من iOS إلى Android للحفاظ على الوصول إلى المعلومات.

روسيا اليوم
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