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"واتس آب" يبدأ تفعيل سياسة خصوصيته الجديدة اليوم

15
MAY
2021
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كشفت خدمة التراسل الفورى واتس آب أنه بداية من اليوم السبت 15 مايو، ستبدأ فى تنفيذ سياسة خصوصيتها الجديدة المثيرة للجدل، وذلك بعد نصف عام تقريبًا من إعلانه لأول مرة عن خطط للقيام بذلك، وعلى الرغم من رد الفعل الفورى من المستخدمين، والملايين من الاشتراكات فى شركات المراسلة المنافسة، وحتى الأسئلة التى طُرحت فى مجلس العموم، فقد دفع واتس آب قدمًا فى القواعد الجديدة.

وقالت الشركة إن التغييرات الفعلية صغيرة، وأن موجة الذعر من المستخدمين فى يناير كانت مدفوعة بالمعلومات المضللة التى انتشرت على واتس آب نفسه أكثر من أى مخاوف معقولة، لكن بحسب صحيفة جارديان البريطانية، فيقول المحللين، إن قبول القواعد أمر بالغ الأهمية إذا كان فيس بوك سيحقق هدفه منذ أن اشترى واتس آب مقابل 19 مليار دولار فى عام 2014 - لتحويل الخدمة إلى المكافئ الغربى لـ WeChat، وهو "تطبيق كل شيء" حيث يمكن للمستخدمين الدردشة ليس فقط مع الأصدقاء والعائلة، ولكن يمكنك أيضًا طلب البيتزا، ودفع فواتير الخدمات، والاتصال بالخدمات الحكومية الأساسية.

وقال تطبيق واتس آب إن الأشخاص لن يفقدوا حساباتهم بمجرد انتهاء الموعد النهائي، وهو ما يمثل ارتياحًا كبيرًا لملايين المستخدمين هناك، حيث تلقى الأشخاص على مدار الأشهر القليلة الماضية نوافذ منبثقة للإشعارات فى التطبيق تطلب منهم قبول شروط سياسة الخصوصية الجديدة من واتس آب.

ويقال إن الشروط الجديدة تمنح فيس بوك سيطرة أقوى على البيانات التى يمكن مشاركتها من واتس آب، حيث أثار هذا مخاوف بين خبراء الخصوصية، الذين كانوا يعلمون أن هذا سيحدث فى النهاية.

وسيظل حساب واتس آب الخاص بك نشطًا بعد 15 مايو، حيث سيمكن لمستخدمى واتس آب على جميع الأنظمة الأساسية الاستمرار فى استخدام حساباتهم حتى إذا لم يقبلوا سياسة الخصوصية الجديدة، لكن يقول واتس آب إنه سيواصل تذكيرك بقبول الشروط الجديدة، وسيتعين عليك فى النهاية قبولها.

أما أولئك الذين لا يوافقون على السياسة الجديدة فى الوقت الحالى سيستمرون فى تلقى التنبيهات، والتى كما يعترف واتس آب، ستصبح مستمرة بعد عدة أسابيع، ثم بعد ذلك ستصبح تنبيهات الإشعار بقبول السياسة الجديدة مستمرة.

وقال واتس آب بوضوح إن المستخدمين سيبدأون فى رؤية مميزات محدودة للتطبيق، مما يعنى أن بعض الميزات ستتوقف عن العمل على حساباتهم، ما هى هذه الميزات؟

- لن تتمكن من الوصول إلى قائمة دردشة واتس آب.

- يمكنك الرد على المكالمات الواردة وقراءة الرسائل من خلال النقر على تنبيه الإشعارات فقط.

- بعد بضعة أسابيع، سيتوقف واتس آب عن إرسال الرسائل والمكالمات الواردة إلى حسابك.

فى مثل هذه الحالات، قد يفكر معظم الأشخاص فى حذف حساباتهم، لكن لحسن الحظ لن يقوم تطبيق واتس آب بذلك من تلقاء نفسه، ومع ذلك، إذا ظل الحساب غير نشط لمدة 120 يومًا، فسيتم حذف حسابات واتس آب بشكل عام.

 

اليوم السابع
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