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عاصفة شمسية تضرب الأرض اليوم.. هذا ما سيحصل

13
MAY
2021
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ينتظر العالم عاصفة شمسية تأتي بسرعة أكثر من 1.3 مليون كم في الساعة، ستضرب كوكب الأرض اليوم، ويحذر الباحثون من أنها قد تثير مشاكل متعلقة بالأقمار الصناعية.

وتكونت العاصفة بعد إطلاق الشمس "لخيوط مغناطيسية" في النظام الشمسي بسرعة 328 كيلومترا في الثانية، يمكنها أن تصطدم بالأرض.

ونتجت العاصفة الشمسية عن تجمع دائري مغناطيسي تحت سطح الشمس، يُعرف بالبقع الشمسية، وفقا لصحيفة "إكسبريس".

وتعتبر البقع الشمسية بقع داكنة على الشمس، وعادة ما تكون أكثر برودة من بقية النجوم.

وسيزيد المجال المغناطيسي الضغط في البقع الشمسية التي يمكن أن تنطلق على شكل عاصفة شمسية.

ووفقا لعلماء الفلك، إن العاصفة الشمسية قد تضرب نطاق كوكب الأرض الأربعاء، أو الخميس على أقصى تقدير.

عندما يحدث ذلك، يمكن أن يؤدي إلى مشكلات تتعلق بالتكنولوجيا التي تعتمد على الأقمار الصناعية.

وقال الخبراء إن العاصفة الشمسية قد تؤدي إلى "تقلبات ضعيفة في شبكة الطاقة" ويمكن أن يكون لها "تأثير طفيف على عمليات الأقمار الصناعية".

 

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