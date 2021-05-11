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جميع عوامل الخطر المرتبطة بفيروس كورونا (د.حنينا أبي نادر)

11
MAY
2021
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إنّ مرضى كورونا معرّضون لخطر الوفاة ، ولكنّ هؤلاء الذين يعانون من عوامل الخطر التي سنذكرها في هذا المقال معرّضون لمضاعفات وخطر أكبر . ونشير إلى أنّ 80٪ من المرضى الذين يموتون تتعدى أعمارهم 65 سنة و95٪ منهم فوق الـ 45 عامًا .

يُعتبر مرض السكري والسمنة من عوامل الخطر الشديدة لدى مرضى كورونا بسبب الالتهاب المزمن والمشاكل المتعلّقة بالمناعة . كما أنّ المصابين بالسرطان (وخصوصًا سرطان الرئة والقولون) هم أيضًا معرّضين لخطرٍ أكبر . ونذكر أيضًا مشاكل الرئتين (مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن COPD ، وارتفاع ضغط الدم الرئوي ، والربو ، والمرض الرئوي الخلالي) ، واضطرابات الدم (الثلاسيميا thalassemia وفقر الدم المنجلي sickle cell) ، والتدخين ، وتعاطي المخدرات ، وفيروس نقص المناعة البشرية HIV ، والمرضى الذين يعانون من نقص المناعة (أحيانًا بسبب الآثار الجانبية للأدوية) ، وأمراض الكبد ، والحمل ، ومتلازمة داون ، والخرف ، وأمراض الكلى المزمنة ، وأمراض القلب (قصور القلب، وارتفاع ضغط الدم ، ومرض الشريان التاجي) ، بالإضافة إلى الجلطات والمريض الذي خضع لزرع الأعضاء . فجميع الحالات المذكورة أعلاه معرّضة بشكل أكبر لخطر المضاعفات والموت .

وفي هذا الإطار ، من المهم أن نشير إلى أنّ الذين قد أخذوا لقاح فايزر Pfizerيمكنهم أخذ لقاح موديرنا Moderna كبديلٍ له في الجرعة الثانية والعكس صحيح (يجب أن تفصل بين الجرعتَين مدة 21 يومًا عادةً) ولقد أفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC إنّ هذه اللّقاحات قابلة للتبديل . أما الجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا Astrazeneca (ناقل فيروسي) فيجب أن تبقى هي نفسها بعد 3 أشهر . ولا يوجد هناك معطيات حتى الآن في ما يتعلّق بالتبديل بين اللّقاحات الأخرى مثل سبوتنيك sputnik أو سينوفارم sinopharm .

وأخيرًا ، تجدر الإشارة إلى أنّ مرضى السكري خصوصًا يجب أن يخضعوا لفحص الأجسام المضادة من النوع IgG spike بعد الجرعة الثانية من اللّقاح بأسبوعَين وذلك للتحقق مما إذا كانوا قد اكتسبوا المناعة الكافية .

تابعوا دكتور حنينا أبي نادر على قناة اليوتيوب (YouTube Dr. Hanina Abi Nader)، واشتركوا مجانًا للحصول على المزيد من التفاصيل والنّصائح الطبّية.

 

 

 

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