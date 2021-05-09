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واتساب يكشف عن مصير حسابات المستخدمين الذين يرفضون سياسة الخصوصية الجديدة!

9
MAY
2021
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في بيان جديد نُشر على موقعه الإلكتروني، كشف تطبيق المراسلة الشهير واتساب عن مصير حسابات المستخدمين الذين يرفضون سياسة الخصوصية الجديدة التي سيتم تفعيلها يوم 15 أيار.

واللافت أن واتساب، المملوك من فيسبوك، لا يزال يمنح المستخدمين مزيدًا من الوقت لمراجعة التحديث وقبوله.

وبحسب موقع cnet، فأكّد واتساب أن المستخدمين لن يخسروا حساباتهم في حال لم يقبلوا سياسة الخصوصية الجديدة، لافتاً الى أنهم سيتلقون تذكيرات مستمرة للموافقة عليها، ومشيراً الى أنهم سيحصلون على "وظائف محدودة" الى حين قبول التحديث.

وقال متحدث باسم واتساب في بيان عبر البريد الإلكتروني يوم الجمعة إنه بالنسبة للمستخدمين الذين لم تتح لهم الفرصة بعد للقيام بذلك، لن يتم حذف حساباتهم أو خسارة القدرة على استخدام التطبيق في 15 أيار. وأضاف قائلاً: "سنستمر في تقديم رسائل تذكير لهؤلاء المستخدمين داخل واتساب في الأسابيع المقبلة". ولفت المتحدث أيضًا الى أن غالبية الأشخاص الذين تلقوا إخطارات حول تغييرات سياسة الخصوصية للتطبيق قد وافقوا على شروط الخدمة الجديدة.

وقال واتساب أيضاً إن الأشخاص الذين يؤجلون قبول تحديث الخصوصية حتى بعد أن تصبح التذكيرات ثابتة لن يتمكنوا من الوصول إلى قائمة الدردشة الخاصة بهم، ولكنهم سيظلون قادرين على الرد على المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو الواردة، وسيكونون قادرين أيضًا على النقر على الإشعارات للرد إلى الرسائل أو إعادة مكالمة فائتة. وأضاف التطبيق أنه في حال استمروا بالمقاومة حتى بعد "أسابيع قليلة من الوظائف المحدودة"، فسيتوقف عن إرسال المكالمات والرسائل إلى الهاتف.

وفي سياق متصل، أشار واتساب أيضًا الى أن سياسته الحالية بشأن المستخدمين غير النشطين ستظل سارية، وهذا يعني أنه قد يتم حذف حساباتهم إذا كانت غير نشط لمدة 120 يومًا.

وكان واتساب قد واجه في وقت سابق من هذا العام عددًا كبيرًا من الانتقادات من المدافعين عن الخصوصية وذلك بعد الإعلان عن تحديث سياسة الخصوصية، وهذا ما أدى في النهاية إلى تأجيل التغيير حتى 15 أيار.

واستجابة للمخاوف بشأن مشاركة المعلومات الشخصية مع الشركة الأم فيسبوك، قال واتساب إن التحديث لا يؤثر على خصوصية الرسائل مع الأصدقاء والعائلة.

 

 

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