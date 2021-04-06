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"إنستغرام" تحذّر !

6
APRIL
2021
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مع وجود أكثر من مليار مستخدم نشط، يعد "إنستغرام" بلا شك أحد أشهر تطبيقات الوسائط الاجتماعية حول العالم.

ولكن إذا كنت تستخدم "إنستغرام" ، فكن حذرا من أي رسائل غير عادية في الرسائل المباشرة (DM) الخاصة بك على التطبيق.

وحذرت شركة "إنستغرام" ، المملوكة لـ "فيسبوك"، المستخدمين من عملية احتيال جديدة يتم تداولها تحاول سرقة تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بهم عن طريق تزوير"انتهاك حقوق الطبع والنشر".

وعلى الرغم من أن الرسالة تبدو وكأنها من "مركز مساعدة حقوق الطبع والنشر في إنستغرام"، فقد أكدت الشركة أنها لن تقوم مطلقا بالتواصل مع المستخدمين عبر الرسائل المباشرة بشأن انتهاكات حقوق النشر، وتنصح المستخدمين بعدم النقر أو الرد على أي روابط في الرسائل.

كما حذرت "إنستغرام" مستخدمي تطبيقها من عملية الاحتيال هذه عبر حسابها الرسمي على "تويتر".

وتنص رسالة الاحتيال على ما يلي: "تم اكتشاف انتهاك لحقوق الطبع والنشر في منشور على حسابك. وإذا كنت تعتقد أن انتهاك حقوق الطبع والنشر خطأ، فيجب عليك تقديم ملاحظات. خلاف ذلك، سيتم إغلاق حسابك في غضون 24 ساعة".

ثم تطالب الرسالة المستخدمين بالنقر فوق رابط "تقديم ملاحظات".

وما يثير القلق، إذا نقرت على الرابط دون علم، فسيُطلب منك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، ما يتيح للمحتالين الوصول إلى بياناتك الشخصية.

وحذرت "إنستغرام" المستخدمين من توخي الحذر من أي رسائل بريد إلكتروني تبدو وكأنها من "إنستغرام" .

ولحسن الحظ، إذا تلقيت بريدا إلكترونيا يبدو أنه من "إنستغرام" ، فهناك طريقة سهلة للتحقق مما إذا كانت شرعية.

ما عليك سوى فتح تطبيق "إنستغرام" ، والنقر فوق الإعدادات، ثم الأمان، ثم رسائل البريد الإلكتروني من "إنستغرام" . وستتمكن بعد ذلك من رؤية أي رسائل بريد إلكتروني متعلقة بالأمان وتسجيل الدخول مرسلة من الشركة في آخر 14 يوما.

وتنصح الشركة أيضا بتشغيل المصادقة الثنائية لتعزيز أمان الحساب. ولتنشيطها، انقر فوق الإعدادات، ثم الأمان، ثم المصادقة الثنائية، وحدد ما إذا كنت ترغب في استخدام تطبيق مصادقة، أو سيتم إرسال رسالة نصية في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى حسابك.

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