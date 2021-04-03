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TCL تتحضّر للإعلان عن مجموعة جديدة من الهواتف المتطوّرة

3
APRIL
2021
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أعلنت شركة TCL أن حدثها التقني الأبرز لهذا العام سيعقد في الرابع عشر من أبريل الجاري.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الحدث سيشهد الإعلان عن مجموعة جديدة من الأجهزة الإلكترونية المميزة مثل الساعات والأساور الذكية وأجهزة التلفاز والشاشات، كما سيتم خلاله الإعلان عن 3 هواتف متطورة هي TCL 20 Pro 5G و TCL 20L و TCL 20S.

ومن بين أبرز الهواتف المذكورة سيكون TCL 20 Pro 5G القادر على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية بفضل معالج متطور على الأغلب سيكون من نوع Snapdragon 888، كما يعتقد أن الهاتف سيحصل على ذواكر وصول عشوائي 8 أو 12 غيغابايت

وكما تشير أحدث التسريبات سيحصل الهاتف أيضا على شاشة بمقاس 6.67 بوصة بمعدل تردد يساوي 120 هيرتزا، إضافة إلى ذواكر تخزين داخلية 128 و256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC ، أما الكاميرا الأساسية فيه فستكون ثلاثية العدسة مجهزة بمستشعر بصري بدقة 64 ميغابيكسل، وسيزود أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني.

كما في هاتف TCL 20 5G الحالي سيجهز الهاتف المنتظر بمستقبل لإشارات الراديو FM، أما بطاريته فستكون على الأغلب بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

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