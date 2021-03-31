"فيسبوك" تتعاون مع غوغل لمدّ كوابل إنترنت بحرية جديدة حول العالم

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أعلنت شركة "فيسبوك" أنها تخطط لمدّ كوابل بحرية جديدة لنقل الإنترنت إلى مناطق إضافية حول العالم.

وأشارت الشركة إلى أن خططها تهدف لمد كابلين بحريين جديدين لربط سنغافورة وإندونيسبا وأمريكا الشمالية وتغذية تلك المناطق بالإنترنت، وأن المشروع سيتم بالتعاون مع شركة غوغل وعدد من الشركات المحلية الإندونيسبة.

ومن جهته قال كيفن سلفادوري، نائب رئيس فيسبوك لقطاع الاستثمارات: " إن الكابلين الجديدين الذين سيسميان Echo و Bifrost سيكونان أول كابلين عبر الطريق الجديد في بحر جاوة، وسيسمحان بوصل أجزاء كبيرة من إندونيسيا مع أمريكا الشمالية عبر شبكة الإنترنت، وسيحسنان الاتصالات بين المقاطعات الوسطى والشرقية في واحدة من أكبر دول العالم".

وتبعا لسلفادوري فإن كابل Echo ستنفذه "فيسبوك" بالتعاون مع غوغل ومع شركة الاتصالات الإندونيسية XL Axiata، حيث يتوقع أن يتم الانتهاء من مدّه عام 2023، أما كابل Bifrost فسيكون مدّه بالشراكة مع Telkom الإندونيسية، ومن المفترض أن ينتهي العمل به عام 2024.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن نحو 73% من سكان سنغافورة حاليا لديهم اتصال بشبكات الإنترنت، لكن معظمهم يعتمد على شبكات الإنترنت الخلوية، بينما يستخدم أقل من 10% خدمات النطاق الواسع للإنترنت.