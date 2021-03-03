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تسريب بيانات ملايين مستخدمي شبكات VPN عبر أجهزة أندرويد

3
MARCH
2021
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أعلنت صحيفة كوميرسانت الروسية أن بيانات 21 مليون مستخدم لشبكات VPN عبر أجهزة أندرويد قد تم تسريبها إلى الإنترنت.

وتبعا لتقارير نشرتها وسائل إعلام فإن "بيانات لمستخدمي خدمات VPN من خلال تطبيقات مثل SuperVPN و GeckoVPN و ChatVPN قد تم عرضها للبيع عبر مواقع شبكة الإنترنت المظلم، حيث ضمت هذه البيانات عناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور وأسماء مستخدمي التطبيقات المذكورة، كما ضمت الأرقام التسلسلية لأجهزة المستخدمين وأنواع الهواتف والأجهزة التي استعملوها مع تلك التطبيقات".

وكانت معلومات قد أشارت في وقت سابق أيضا إلى أن بيانات مستخدمي تطبيق SuperVPN قد تم تسريبها عبر الإنترنت الصيف الفائت، ويعتقد خبراء التقنية أن السبب وراء تسريبات البيانات التي حصلت هو "إهمال" المسؤولين والقائمين على مخدمات التطبيقات المذكورة في التعامل مع البيانات الخاصة بالمستخدمين.

وتعتبر خدمات VPN اليوم من الوسائل الشائعة التي يلجأ إليها البعض لإخفاء عناوين IP الخاصة بأجهزتهم عند تصفح مواقع الإنترنت المحظورة في بعض البلدان، ووسيلة لحماية بياناتهم الخاصة أثناء استعمال الشبكة العنكبوتية.

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