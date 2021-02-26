living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاصية جديدة من "تويتر" لجني الأموال.. والسر في التغريدات

26
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أطلق موقع التدوين المصغر "تويتر" خاصية جديدة، ستتيح لعدد من مستخدميه جني الأرباح من التغريدات التي ينشرونها.

وجاء الإعلان عن الخاصية الجديدة خلال اجتماع عقده ممثلو "تويتر" مع المستثمرين، الخميس.

والخاصية الجديدة تتيح للمستخدمين فرض رسوم على متابعيهم، إن أراد هؤلاء متابعة "التغريدات المتميزة".

ويطلق على الخاصية الجديدة " Super Follows".

ويأتى إطلاق هذه الخطوة، التي يتم تجريبها حاليها، ضمن جهود "تويتر" للبحث عن مصادر تمويل جديدة، وفي إطار خطته لزيادة مداخيله إلى 7.5 مليار دولار مع حلول عام 2023.

ومن المتوقع أن تدخل هذه الخاصية حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام.

والمقصود في هذه الخاصية، هم مستخدمو "تويتر" من المشاهير، الذين يتهلف الكثيرون لمعرفة جديدهم.

وسيتضمن المحتوى المميز الرسائل الإخبارية ومقاطع الفيديو، وسيدفع المشتركون اشتراكا شهريا مقابل هذا المحتوى، قد يصل إلى 5 دولارات.

وكانت شركة "تويتر" والمستثمرون فيها يطالبون منذ أمد بعيد بنظام اشتراك مادي، مع صعود العديد من المنصات التي تتبع هذا النهج.

كما أن النمو المتصاعد لمنصة "كلوب هاوس" السمعية لمناقشة القضايا والأخبار، بات يشكل قلقا لموقع التدوين الصغير، إذ إنه بات ينافسه في حقله أي الموضوعات العامة.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout