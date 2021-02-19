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نجم إيطالي ينتقد رونالدو.. ويكشف نقاط ضعفه

19
FEBRUARY
2021
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شنّ مهاجم ريال مدريد السابق، الإيطالي أنطونيو كاسانو، هجوما قويا على مهاجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أدائه أمام بورتو، والخسارة بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
 
وأشار كاسانو إلى أن رونالدو لاعب يحب نفسه، معتبرا أن الأهم لدى هذا اللاعب "إحراز الأهداف"، مضيفا: "هو شخص أناني ومغرور، ولا يريد معرفة أن لاعبين آخرين قد سجلوا، ويعيش من أجل التسجيل، ليس للعب، بل لهز الشباك".
 
ورغم هذه الانتقادات، إلا أن كاسانو، مدح رونالدو، قائلا: "هو ظاهرة ويستطيع تسجيل ملايين الأهداف، ولكنه يواجه مشكلة مع طريقة لعب أندريا بيرلو"، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.
 
وأكد مهاجم المنتخب الإيطالي السابق، على تأثير وجود رونالدو بدون زملاء مثل لوكا مودريتش وتوني كروس، مشيرا إلى أنه في هذا السن لن ينجح في الظهور بأفضل مستوياته.
 
وأضاف: "إذا لعب معه تشافي أو إنييستا أو مودريتش وكروس، سيتمكن من تسجيل 50 هدفا، ولكن في يوفنتوس الوضع مختلف، ويقدمون مشروع لعب جديد، وعلينا أن نكون صريحين، العمر يمر على الجميع وهو ما ينطبق على رونالدو أيضا".
 
 
وخلال لقاء بورتو، لم يقدم رونالدو، هداف دوري الأبطال عبر العصور، الكثير في المباراة، وتجاهل الحكم مطالبه بالحصول على ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.
 
وأثار رونالدو سخرية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي عقب نهاية المباراة، إذ كان مشتتا طوال اللقاء وغابت خطورته تماما على المرمى، وسط عجزه وعجز فريقه على مجاراة لاعبي بورتو.
 
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطتين طريفتين من تلك المباراة، يظهر رونالدو في الأولى، وهو ينطلق بالكرة من الجهة اليسرى، ليتجاوز أحد لاعبي بورتو، لكنه اصطدم بزميله البرازيلي أليكس ساندرو، ليفقد الكرة في مشهد كوميدي.
 
أما اللقطة الثانية، التي تم تناقلها على نطاق أوسع، فقد ظهر فيها رونالدو وهو يحاول التوغل داخل منطقة جزاء بورتو، حيث قام ببعض الحركات لتمويه مدافع بورتو ومراوغته، لكن المدافع ظل يراقب الكرة قبل أن يخطفها من "الدون" بكل هدوء.
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