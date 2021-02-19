تسرب ضخم يكشف عن أكبر الميزات القادمة لهواتف "أندرويد"

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كُشف عن أكبر الميزات القادمة إلى تحديث "أندرويد" الرائد القادم من غوغل في مجموعة جديدة من التسريبات.

ويعد "أندرويد" أحد أكثر أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة شيوعا على هذا الكوكب، وفي كل عام تُغذيه غوغل بميزات وتصميمات جديدة ومثيرة.

ويعتبر Android 12 الإصدار التالي من البرنامج، ومن المقرر إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام، وقبل الكشف الكبير، اكتشف المعجبون بعض التفاصيل حول التحديث.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ظهر تسريب يبدو أنه يمنح محبي غوغل، أول نظرة على نظام Android 12. وأظهرت لقطات الشاشة المزعومة حدوث تسريب تغييرات في واجهة المستخدم، مثل مظهر جديد للوحة الإشعارات، وإعداد الخصوصية الذي طال انتظاره والذي يظهر عند استخدام الكاميرا أو الميكروفون.

والآن، ظهر المزيد من التسريبات، والتي جاءت مرة أخرى من قبل مطوري XDA، حول Android 12. وأولا، سنلقي نظرة على ما يسمى Android 12 داخل Mountain View HQ.

ولمواكبة التقاليد المتمثلة في تقديم إصدارات أثناء العمل من أسماء رموز "أندرويد"، يُزعم أن Android 12 يُشار إليه من قبل مطوري غوغل باسم "Snow Cone".

ولن يحدث هذا فرقا كبيرا بالنسبة للمستهلكين بمجرد إصدار التحديث، حيث سيُطلق عليه اسم Android 12 فقط، ولكن اكتشاف الاسم الرمزي للإصدار التالي من "أندرويد"، يعد تقليدا سنويا ساحرا. وسُمي Android 11 بـRed Velvet Cake، بينما عُرفت الإصدارات السابقة من "أندرويد" باسم Oreo وPie وKitKat.

وفي مكان آخر، يبدو أن Android 12 سيحصل على ميزة إمكانية وصول جديدة مفيدة (مقصودة تماما).

وإذا فاتتك الأيام التي يمكنك فيها استخدام هاتفك بسهولة بيد واحدة، فقد يكون لدى Android 12 التذكرة لك. وأبلغ عن أن إصدار "أندرويد" مفتوح المصدر، يمكن أن يحصل على وضع استخدام يد واحدة جديد. ويمكن تشغيل هذه الميزة في الإعدادات، وستكون مثالية للهواتف الأطول التي تتطلب عادة اليدين معا.

ونظرا لأن غوغل تضيف هذه الميزة إلى الإصدار مفتوح المصدر من "أندرويد"، فهذا يعني أن مصنعي المعدات الأصلية الآخرين الذين لم يطوروا نسختهم الخاصة من الميزة، سيكونون قادرين على الاستفادة منها.

ومع ترك الأفضل حتى النهاية، يبدو أن غوغل لديها الكثير من تغييرات واجهة المستخدم المخطط لها لنظام Android 12، كجزء مما وُصف داخليا باسم "الطريق إلى المادة التالية".

وأولا، يقال إن غوغل تستعد لتغيير تصميم العرض الدائم (AOD) وشاشة القفل في Android 12. ويمكن أن يحول AOD ذو المظهر الجديد، رموز الإشعارات من موقعه المركزي الحالي.

وفي مكان آخر، قد يجلب Android 12 معه انتقالات شاشة Always-On جديدة وقفل الشاشة. في حين أن واجهة المستخدم الكلاسيكية للدخول في نمط لإلغاء قفل جهاز "أندرويد" قد تحصل على تحديث طال انتظاره.

وقد يجلب Android 12 معه أيضا نظاما جديدا لإعداد سمة خلفية يشار إليه باسم "Monet"، وكذلك تغييرا مثيرا للجدل في لوحة الإعدادات السريعة. وهذه المرة، يمكن تحويل تسميات مربعات الإعدادات السريعة إلى جانب الشاشة.

ويبدو أن غوغل أيضا بصدد تجربة ميزة "letterbox" الجديدة، وهي طريقة جديدة لعرض التطبيقات على الشاشة. وستحتوي التطبيقات على زوايا دائرية قابلة للتعديل بالإضافة إلى لون خلفية يمكن تهيئته.

ويبدو أن Android 12 يمكن أن يجلب الكثير من التعديلات والتغييرات على نظام التشغيل الرائد في السوق. وقد لا يكون لدى المعجبين وقت طويل لتأكيد هذه التغييرات رسميا.

ويُعتقد أن أول معاينة مطور نظام Android 12 قد تصل في وقت لاحق من هذا الشهر.