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كيف نحمي شبكة الإنترنت المنزلية من "السرقة"؟

10
FEBRUARY
2021
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أصبح استخدام الإنترنت في المنزل من ضرورات الحياة اليومية عند الكثيرين حاليا، لكن بعض مستخدمي الـ Wi-Fi في المنزل يعانون أحيانا من تباطؤ عمل شبكاتهم بسبب تطفل الآخرين على الشبكات.

وحول هذا الموضوع قال الخبير التقني ورئيس شركة "الاحتياطي الفكري"، بافل مياسوييدوف، في مقابلة صحفية: "أصبح الإنترنت جزءا لا يتجزأ من حياتنا، والمشكلات في عمل شبكة الإنترنت المنزلية يمكن أن تخلق مشكلات أو أضرارا خصوصا لأولئك الذين يعملون عن بعد، إذا لاحظنا أن سرعة الإنترنت في الشبكة المنزلية أصبحت غير ثابتة أو باتت سرعة تحميل الصفحات والمواقع أبطأ من المعتاد فمن الممكن أن يكون هذا الأمر مؤشرا على أن أحدا ما يستخدم شبكتنا، لذا أنصح دائما باستخدام برامج خاصة قادرة على التحكم في عمل أجهزة الراوتر الحديثة".

وأضاف "عبر مثل هذه البرامج يمكن للمستخدم أن يرى جميع الأجهزة المتصلة بالراوتر الخاص به، وسجلات مرور بيانات الإنترنت، أي أنه سيكون قادرا على معرفة جميع الأجهزة المتصلة بشبكة الـ Wi-Fi الخاصة به، ومتى اتصلت بالشبكة، كما سيتمكن خلالها من التحكم باتصال الراوتر بالأجهزة الأخرى ليمنع المتطفلين من استعمال شبكته".

وأشار الخبير إلى أن الطريقة الأكثر موثوقية لمنع الآخرين من استخدام شبكة الـ Wi-Fi التي يبثها الراوتر الخاص بنا هو استعمال كلمة حماية معقدة نوعا ما لتمكين الاتصال بالشبكة، بحيث يصعب على الآخرين تخمين رموز الكلمة.

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