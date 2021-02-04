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ميزة جديدة من "تيك توك" ... اليكم تفاصيلها

4
FEBRUARY
2021
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أطلقت الشبكة الاجتماعية "تيك توك" ميزة جديدة لمكافحة نشر معلومات غير دقيقة، وسيتلقى المستخدمون إشعارا بشأن أي محتوى لم يتم التحقق منه، حسب ما قالت الشركة.

في التفاصيل، أعلنت تيك توك، اليوم، أن الشبكة الاجتماعية توفر مقاطع فيديو تم تحميلها للتحقق منها لخدمات الخبراء التي تحدد دقة المعلومات، بحيث إذا تم التأكد من احتواء الفيديو على معلومات خاطئة، يتم إزالتها من النظام الأساسي.

ومع ذلك، قدمت الشبكة الاجتماعية يوم الأربعاء ميزة جديدة سيتم تطبيقها إذا تعذر تأكيد دقة المعلومات الواردة في الفيديو أو إذا كان الخبراء غير متأكدين من دقتها.

وتخطط الشركة الآن للإبلاغ عن مثل هذه المقاطع على أنها تحتوي على "محتوى لم يتم التحقق منه"، والتي ستُعلم أيضًا منشئي مقاطع الفيديو وتدعوهم لتوضيح المعلومات. عند محاولة مشاركة مثل هذا المحتوى، سيرى المستخدمون أيضًا إشعارًا حول محتوى الفيديو الذي لم يتم التحقق منه واقتراحًا لتغيير رأيهم أو مواصلة المشاركة.

خطوة اختيارية

ووفقًا لبيان على موقع الخدمة على الويب: "سيرى المستخدم أولاً إشعارًا على الفيديو إذا تمت مراجعة المحتوى ولكن تعذر التحقق منه. سيتلقى منشئو الفيديو أيضًا إشعارًا. إذا كان المشاهدون يعتزمون مشاركة مقطع فيديو تم الإبلاغ عنه، فسيرى تذكيرًا بأنه تم الإبلاغ عن مقطع الفيديو كمحتوى لم يتم التحقق منه. هذه خطوة اختيارية. تتطلب وقفة مؤقتة للأشخاص للنظر في الإجراء التالي واختيار "إغلاق" أو "مشاركة على أي حال".

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