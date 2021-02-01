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"واتسآب" تعلم مستخدميها عن قراراتها الجديدة من خلال هذه الميزة

1
FEBRUARY
2021
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أكد مسؤولون فى تطبيق WhatsApp واتسآب، المملوك لشركة فيسبوك، أنهم سيعلمون جميع مستخدمي التطبيق بكل القرارات الجديدة الخاصة بسياسة الخصوصية، من خلال ميزة Status أو الحالة، والتي تعرف ب Story أو القصة اليومية في التطبيقات الأخرى.

وبحسب موقع Engadget فإن المتحدث الرسمي لتطبيق واتسآب قال إن التطبيق سيستخدم خاصية Status أو الحالة للإعلان عن كل القرارات الجديدة أو المعلومات الخاصة بسياسة الخصوصية والتي من شأنها التاثير على جميع المستخدمين.

وفي محاولة لطمأنة المستخدمين والتواصل معهم قرر واتسآب تخصيص هذه الميزة السهلة والمرئية لجميع المستخدمين، لتعريفهم بأي جديدة ولمحاربة أي معلومات مضللة وارتباك من شأنه ان يزعج المستخدمين.

وفقا للموقع فإن مسؤولي التطبيق يريدون بقدر الإمكان التواصل مع المستخدمين، حيث ستساعدهم خاصية Status على توصيل ما يريدون دون إصدار البيانات وتوجيه المستخدمين إلى الأسئلة الشائعة.

وقام واتسآب في وقت سابق بتأجيل قرارات سياسة الخصوصية الجديدة بأن يبدأ تطبيقها بدءا من يوم 15 مايو بدلا من يوم 8 فبراير القادم.

واجتاحت موجة غضب كبيرة المستخدمين لإعلان واتسآب عن نيته لمشاركة بيانات المستخدمين خاصة المكالمات الشخصية أو الصور أو الرسائل الخاصة للمستخدمين مع فيسبوك، أدت إلى هجرة المستخدمين إلى تطبيقات أخرى.

صدى البلد

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