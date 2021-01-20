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أبي نجم : لهذا السبب قام واتساب بتعديل شروط الخصوصية... وماذا قال عن تطبيقي تلغرام وسغنال؟

20
JANUARY
2021
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حلّ الخبير في الأمن والتكنولوجيا والتحول الرقمي رولان أبي نجم ضيفاً على برنامج ولعاني مع المجدلاني الذي يقدمه الإعلامي أنطوني مجدلاني ليتحدث عن مستجدات تطبيق واتساب والثغرات التي يستخدمها المقرصنون لسرقة الحسابات، مشيراً إلى ضرورة تفعيل TWO-STEP VERIFICATION لحماية البيانات وبالتالي في حال حصول قرصنة للحساب فلن يستطيع السارق استخدام المعلومات وبالتالي سيتخلى عن الحساب.


وأضاف أنّ السارق يعمد الى استدراج الأرقام والأسماء المحفوظة على حساب واتساب لسرقة أكبر عدد من الحسابات الممكنة عبر طلبه من صاحب العلاقة أن يقوم بإرسال الرقم السري الذي ورده برسالة من قبل التطبيق والموضوع عليها عدم النشر لسرقة الحساب.


وفي سياقٍ متصل تطرق أبي نجم إلى موضوع الخصوصية مؤكداً أنّه لن يتم رفعها عن الحسابات الخاصة وفي حال رفعت سترفع عن واتساب للأعمال أي WHATSAP BUSINESS مؤكداً أنها لدواعٍ تجارية مضيفاً أنّ الرسائل مشفرة بين المرسل والمتلقي وبالتالي لا يمكن لأحد فكّ الشيفرة.


أمّا عن تطبيق تلغرام فأشار الى أنّ التطبيق هو لشركة روسية وارتفاع عدد المشتركين في التطبيق أتى من خلال الدول الحليفة لروسيا، وعن تطبيق سغنال أشار إلى أنّ ارتفاع عدد المستخدمين في التطبيق من ١٠ إلى ٥٠ مليون مشترك خلال ٢٤ ساعة أحدث عطلاً طارئاً نتيجة عدم قدرة التحمل، مضيفاً أنّ التطبيق جيد والسرية محمية ولكن لا أحد يعلم ما سيحصل في المستقبل القريب.


وأعلن مستشار وزير الإعلام الكويتي السابق عن مشروعه الجديد RTD READ THINK DOUBLE CHECK ما يعني اقرأ، فكّر وتأكّد لحماية الحسابات من السرقة.

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