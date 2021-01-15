living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد الجدل.. بشرى سارة من " واتس أب "!

15
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خرج تطبيق "واتسآب" للرد على الضجة الكبيرة بشأن تحديثه القادم في شهر شباط، والذي يزعم أنه سيجبر مستخدميه على مشاركة معلوماتهم الشخصية مع موقع "فيسبوك" وإلا سيتم حرمانهم من استخدامه في حال رفضهم ذلك.

وطرح "واتسآب" توضيحا هاما يشمل الرد على كافة الأسئلة التي تثير قلق مستخدميه بشأن التحديث الجديد المقرر أن يتوافر في 8 شباط المقبل، والذي سيقرر مصيره فيما إذا كان سيواصل الاستمرار كتطبيق المراسلة الفوري الرائد في العالم أو سيتم الاستغناء عنه للأبد لصالح تطبيقات أخرى تحافظ على خصوصية المستخدمين، وهما "سيغنال" و"تيليغرام"، اللذان يحصدان حاليا ملايين مرات التحميل على متجري "آبل" و"غوغل بلاي".

أكد "واتسآب" في بيانه أنه لن يتمكن سواء هو أو شركة "فيسبوك" التي تملكه من قراءة الرسائل الخاصة بالمستخدمين أو الاطلاع على محتوى مكالماتهم.

وشدد على أن الرسائل الخاصة بتطبيق "واتسآب" مشفرة "من طرف إلى طرف" والتي لا تسمح لأي طرف ثالث بقراءة الدردشات، وتتعهد الشركة بحذف الرسائل من على خوادمها بمجرد تسليمها (مع الاحتفاظ بها على الجهاز الشخصي للمستخدم).

قال "واتسآب" إنه لا يشارك مواقع مستخدميه مع "فيسبوك"، وأكد أن هذه الميزة تخضع للتشفير أيضا، بمعنى عدم قدرة أي شخص على معرفة مكان المستخدم إلا من يتم مشاركته بهذه المعلومة.

شدد "واتسآب" أنه عندما يمنح المستخدم إذنا للتطبيق بمشاركة جهات الاتصال المحفوظة في سجل الاتصالات، فإنه لا تتم مشاركتها مع "فيسبوك".

وأوضح أن الهدف من هذه الصلاحية يتمثل في جعل المراسلات تتم بشكل أسرع وبموثوقية أعلى.


يستخدم "واتسآب" عضوية المجموعات لتسليم الرسائل بدقة وحماية الخدمة من البريد العشوائي والإعلاني المزعج.

ولفت إلى أن التطبيق يؤكد عدم مشاركة تلك البيانات مع "فيسبوك" لأغراض إعلانية.

أكد "واتسآب" أن مستخدميه قادرون على تنزيل البيانات والمعلومات التي يمتلكها التطبيق والخاصة بالحساب.

أكد "واتسآب" أنه لا يحتفظ بسجلات المستخدمين الذين يرسلون الرسائل أو يستخدمون ميزة الاتصال بالتطبيق، واعتبر في بيانه أن تخزين مثل تلك البيانات يمثل "خطرا على الخصوصية والأمان".

وكان تطبيق "واتسآب" قد قام بالإعلان عن عدد من شروط استخدامه الجديدة، والتي تضمنت ملخصا لكيفية مشاركة المعلومات مع "فيسبوك"، وكيف يمكن استخدام أي معلومات مشتركة.

وتنص سياسة الخصوصية الجديدة على أنه "كجزء من عائلة شركات "فيسبوك"، يتلقى "واتسآب" معلومات من هذه المجموعة، ويشارك المعلومات معها".

ويمهل "واتسآب"، في الوقت ذاته، جميع عملائه بقبول الشروط الجديدة بحلول 8 شباط لتفادي تعطل حساباتهم.

sputnik

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout