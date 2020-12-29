تعديلات على واتساب في ٢٠٢١... ما الذي سيتغير؟

A + A -

كشف موقع “ذا نيوز” أن من المتوقع أن يطرح تطبيق “واتساب” عددا من الخصائص والتعديلات الجديدة مع حلول عام 2021،

وأوضح الموقع أن أبرز 3 تعديلات سيطرحها التطبيق لمستخدميه هي إمكانية إجراء المكالمات الصوتية والمرئية على نسخة سطح المكتب “WhatsApp Web”، علما أن واتساب يتيح حاليا هذه الميزة لمستخدمي الأجهزة المحمولة فقط.

والتعديل الثاني هو أن تصبح عملية مشاركة الصور سهلة إلى حد ما، حيث سيكون بإمكان المستخدم “نسخ” الصور أو الفيديوهات من مكتبة الصور و”لصقها” مباشرة في شريط المحادثة.

أما في ما يتعلق بالخصوصية، سيُطلب من مستخدمي واتساب الموافقة على الشروط وسياسة الخصوصية الجديدة الخاصة بالتطبيق في عام 2021.

وفي حال رفض أي مستخدم هذه العملية، سيجري حذف الحساب، حسب ما كشف عنه “WABetaInfo”، المتخصص في رصد الميزات التجريبية في واتساب.