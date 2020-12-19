living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مفاجأة جديدة من واتساب

19
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أشار متحدث باسم شركة فيسبوك إلى أن تطبيق واتساب سيطلق خاصّية جديدة.

كشف تطبيق واتساب المملوك لشركة في فيسبوك عن إضافة ميزة اجراء مكالمة الصوت والفيديو لنسخة الحاسوب .
وقال متحدث باسم شركة فيسبوك، إن تطبيق “واتساب” سيتيح لمستخدميه إجراء المكالمات الصوتية والمرئية في النسخة المخصصة لأجهزة الكمبيوتر العام المقبل.

ووفقا لما نقلت رويترز، فإن خطوة واتساب ستضعه بين كبار تطبيقات مكالمات الفيديو، مثل “زووم” و”غوغل ميت”.
ويعتبر واتساب من أكبر تطبيقات التواصل في العالم، ويستخدمه ما لا يقل عن ملياري شخص في مختلف الدول.

وقالت واتساب إنها طرحت فعلا ميزة اتصالات الفيديو والصوت لبعض مستخدمي نسخة الحاسوب من التطبيق بشكل تجريبي، وفقا لمدونة “WABetaInfo” التقنية.

وأدت أزمة تفشي فيروس كورونا هذا العام إلى زيادة الإقبال على تطبيقات التواصل، لاسيما وأن الملايين عملوا من منازلهم.
وفي ظل احتدام المنافسة بين التطبيقات، قالت زووم، الجمعة، إنها ألغت تحديد طول المكالمات عبر تطبيقها، في فترة العطلات، والذي كان لا يتجاوز 40 دقيقة.


وأعلن غوغل ميت أن مستخدمي النسخة المجانية من التطبيق لن يضطروا لإنهاء مكالماتهم لدى وصولها 60 دقيقة، حتى شهر مارس القادم.
ووفقا لتفاصيل نقلتها صحيفة “ديلي ميل”، فإن النسخة الجديدة من واتساب ستعرض خيارات إجراء المكالمات الصوتية والمرئية بجانب زر البحث الموجود أعلى الشاشة.


وسيفتح التطبيق نافذة جديدة للمكالمات الجارية، ما يتيح للمستخدم متابعة مراسلاته الأخرى عبر التطبيق.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout