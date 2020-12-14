مايكروسوفت تحذر من برمجيات خبيثة تهدد الهواتف والحواسب حول العالم!

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حذّر خبراء في شركة مايكروسوفت من انتشار برمجيات خبيثة يمكنها تهديد خصوصية بيانات الأجهزة والمتصفحات التي يستعملها ملايين المستخدمين حول العالم.

وأشار خبراء في مايكروسوفت إلى أنهم وفي الفترة ما بين مايو وأغسطس العام الجاري اكتشفوا مئات الآلاف من الإصابات ببرمجيات Adrozek الخبيثة حول العالم، والتي كانت تتحكم بأكثر من 30 ألف متصفح عند المستخدمين كل يوم.

والخطير في هذه البرمجيات تبعا لخبراء هو أنها تستطيع اختراق بيانات المتصفحات الشهيرة كـ Microsoft Edge و Google Chrome و Mozilla Firefox وغيرها، وتوجه مستخدمي هذه المتصفحات إلى مواقع غير موثوقة يتم من خلالها السيطرة على بيانات متصفحاتهم وأجهزتهم عبر برمجيات ضارة.