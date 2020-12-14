living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مايكروسوفت تحذر من برمجيات خبيثة تهدد الهواتف والحواسب حول العالم!

14
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حذّر خبراء في شركة مايكروسوفت من انتشار برمجيات خبيثة يمكنها تهديد خصوصية بيانات الأجهزة والمتصفحات التي يستعملها ملايين المستخدمين حول العالم.

وأشار خبراء في مايكروسوفت إلى أنهم وفي الفترة ما بين مايو وأغسطس العام الجاري اكتشفوا مئات الآلاف من الإصابات ببرمجيات Adrozek الخبيثة حول العالم، والتي كانت تتحكم بأكثر من 30 ألف متصفح عند المستخدمين كل يوم.

والخطير في هذه البرمجيات تبعا لخبراء هو أنها تستطيع اختراق بيانات المتصفحات الشهيرة كـ Microsoft Edge و Google Chrome و Mozilla Firefox وغيرها، وتوجه مستخدمي هذه المتصفحات إلى مواقع غير موثوقة يتم من خلالها السيطرة على بيانات متصفحاتهم وأجهزتهم عبر برمجيات ضارة.

وتتسبب برمجيات Adrozek الضارة بتفعبل برمجات خبيثة في أجهزة المستخدمين، وتعطل ميزات التصفح الآمن في المتصفحات، كما تعطل أيضا ميزات التحقق من سلامة الملفات التي يقوم المستخدمون بتحميلها عبر الإنترنت، فضلا عن أنها تعدل محرك البحث الافتراضي في أجهزة المستخدمين، وتسمح للبرمجيات الخبيثة بالعمل في "وضع المتصفح الخفي" في أجهزة المستخدمين دون أن يدركوا، وبعرض الإعلانات غير المرغوبة في صفحات البحث عبر الشبكة العنكبوتية.

المصدر: ixbit

 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout