تحذير من برنامج "يخرب" عشرات آلاف الحواسيب يوميا

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حذرت شركة "مايكروسوفت" المستخدمين من السلالة الجديدة من البرامج الضارة المسماة "أدروزك Adrozek"، قائلة إنها تصيب عشرات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر يوميا.

وذكرت مجلة "بي سي" الأميركية أن السلالة الجديدة من البرامج قادرة على إصابة أجهزة المستخدمين وسرقة بياناتهم واختطاف المتصفحات.

وحين تختطف السلالة الجديدة الجهاز، تجري تعديلات على المتصفح من خلال تعطيل عمليات التحقق من سلامة الملف وتعطيل ميزة التصفح الآمن، والسماح للإضافات الضارة بالعمل في وضع التصفح المتخفي من دون الحصول على إذن المستخدم، فضلا عن تعديل الصفحة الرئيسية الافتراضية للمتصفح.

وقالت "مايكروسوفت" في تحذيرها إن هذه البرمجية الضارة كانت نشطة منذ مايو الماضي، ووصلت إلى ذروتها في شهر أغسطس.

وتابعت: "نعتقد أنها تصيب أكثر من 30 ألف متصفح كل يوم في مختلف أنحاء العالم".

ولحماية نفسك، تقترح الشركة العملاقة عدم تنزيل وتحميل برامج وملفات من "مصادر سيئة السمعة"، كما توصي باستخدام برامج مكافحة الفيروسات.

وكإجراء وقائي، ينصح كذلك بإلغاء تثبيت متصفحات الويب التي تستخدمها الآن ثم إعادة تثبيتها من جديد.