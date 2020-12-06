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ما لم يوافقوا على الشروط الجديدة.. "واتس أب" ستحجب المستخدمين!

6
DECEMBER
2020
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لن يتمكن مستخدمو تطبيق المراسلة الشهير واتس أب من متابعة العمل على التطبيق ما لم يوافقوا على الشروط الجديدة التي أقرّتها الشركة.

وتستعد واتس أب لتغيير الشروط والأحكام الخاصة بها في الأشهر المقبلة، وقد يجد المستخدمون الذين لا يوافقون عليها أنفسهم غير قادرين على الدخول إلى التطبيق.

وظهرت أخبار هذا التحديث للمرة الأولى عبر فريق WABetainfo الذي رصد وشارك لقطات شاشة للتغيير القادم، الذي اقترح أن الشروط والأحكام الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من فبراير (شباط) من العام المقبل.

ويقول الإشعار الذي سيظهر للمستخدمين " بالنقر على موافق، فإنك تقبل البنود الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في 8 فبراير (شباط) 2021، وبعد هذا التاريخ، ستحتاج إلى قبول البنود الجديدة لمواصلة استخدام واتس أب أو يمكنك دائماً حذف حسابك".

ومن غير المحتمل أن يرغب معظم مستخدمي واتس أب من حذف حساباتهم، حيث لا يزال التطبيق الأكثر شعبية في العالم، وأعلنت الشركة أن مستخدمي واتس أب يرسلون حوالي 100 مليار رسالة كل يوم.

ولا توجد معلومات بعد حول ما تعنيه التغييرات الجديدة بالضبط للمستخدمين، ومع ذلك أكدت واتس أب أن على جميع المستخدمين الموافقة على الشروط الجديدة بحلول 8 فبراير (شباط) 2021 إذا أرادوا الاستمرار في استخدام التطبيق.

وتأتي هذه الأخبار مع إطلاق واتس أب تحديثاً كبيراً في الأسبوع الماضي، مع تقديم المزيد من الخلفيات التفاعلية، وتقول الشركة إنها بصدد إصدار ترقية تتضمن خلفيات جديدة تماماً للمساعدة في تجميل مظهر الشاشة، بالإضافة إلى إضافة بعض الأنماط إلى المحادثات، وهناك ميزة أخرى تضمن تعيين تصميمات فريدة للمحادثات الشخصية، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

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