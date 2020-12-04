حيلة ذكية لتبريد موتور سيارتك في دقائق

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سخونة موتور السياراة من أصعب المشكلات التي قد تحدث في الصيف، وقد تتسبب في تعطيلك عن الانطلاق لفترة طويلة، لكن لدى خبراء الصيانة حيلة ذكية:

تتمثل الحيلة في تشغيل نظام التدفئة لفترة قصيرة والذي يوجه الهواء الدافئ إلى داخل السيارة حتى الانطلاق فى الطريق وبعد ذلك سيكفي الهواء على الطريق لتبريد المحرك.

وتعد قلة سائل التبريد من الأسباب المحتملة وراء ارتفاع المؤشر أيضا لذا ينصح الخبراء عن التخطيط للرحلات الطويلة بالسيارة بالقيام بزيارة قصيرة لأحد المراكز المتخصصة فى دورة تبريد السيارة لفحص مستوى وحالة المبرد.

كما يفضل خلال فصل الصيف ان يقوم قائدي السيارات من آن إلى آخر عند القيادة وخاصة بالطرق المزدحمة بإلقاء نظرة على مؤشر درجة حرارة المياه في قمرة القيادة.

وإذا وصل المؤشر إلى العلامة الحمراء والتى قد تلحق ضرر بالمحرك فيجب عليك بالقيادة على الجانب الأيمن للطريق وطلب المساعدة.