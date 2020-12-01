أسرع 5 سيارات في العالم

A + A -

اكتسب مصطلح "أسرع سيارة" صخبا قويا خلال الأسابيع الماضية، بعدما حطمت سيارة حديثة، الرقم القياسي لأسرع مركبة في العالم، فما هي هذه السيارة وهل من طرازات أخرى منافسة.

فيما يلي نظرة على أسرع السيارات الإنتاج (السيارات المتاحة في الأسواق ويتم إنتاجها بأعداد كبيرة نسبيا وليست طرازات استثنائية محدودة) في العالم، بحسب تقرير لمجلة "فوربس".



5- هينسي فينوم جي تي

سيارة خارقة أمريكية الصنع، تم تصميم الهيكل من ألياف الكربون للحفاظ على وزن 2700 رطل، وتتميز بنظام هوائي نشط للاستقرار عالي السرعة.

مزودة بمحرك "V8" مزدوج توربو، تعمل بالدفع الخلفي بقوة 1244 حصانا. هذا يكفي لجعل سرعتها تصل إلى 270 ميلا في الساعة (434.52 كيلو متر).



4- كوينيجسيج أغيرا آر

بمحرك "فورد V8" سعة 5.0 لتر، وبقوة 947 حصانا، حققت "أغيرا" سرعة قصوى تبلغ 249 ميلا في الساعة، لكن "أغيرا آر"، مع تحسين القوة والديناميكا الهوائية، سجلت سرعة قصوى تبلغ 273 ميلا في الساعة (439.35 كيلو متر)، مما جعلها أسرع سيارة في العالم لعام 2011.



3- كوينيجسيج أغيرا آر إس

بعد إضافة المزيد من التحسينات في عام 2015، أصبح الطراز "آر إس" المزود بمحرك "V8" يتمتع بقوة 1341 حصانا، وبلغت سرعتها القصوى 278 ميلا في الساعة (447.4 كيلو متر).



2- بوغاتي تشيرون سوبر سبورت +300

تتمتع بمحرك "W16" سعة 8 ليتر رباعي التوربو معزز، بقوة 1577 حصانا. تساعد عجلات المغنيسيوم وعادم التيتانيوم على التخلص من الكتلة غير الضرورية.

تجمع بين زيادة القوة خفة الوزن وقادرة على اختراق حاجز 300 ميل في الساعة، لتصل إلى 304.7 ميل في الساعة (490.37 كيلو متر).



1- إس إس سي تواتارا

إنها مزود بمحرك "V8" بسعة 5.9 لتر، وبقوة 1750 حصانا عند تشغيله باستخدام الإيثانول "E85"، وتمكنت من تسجيل سرعة 316 ميلا في الساعة (508.55 كيلو متر).

مما يجعلها أسرع سيارة إنتاج في الشوارع حول العالم، وفقا لما اعتمدته "غينيس" للأرقام القياسية.