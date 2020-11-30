هل استخدمت إحداها؟ أكثر كلمات المرور شيوعًا في 2020

A+
A-
نشر موقع "نورد باس" الشهير قائمة كاملة لأكثر كلمات المرور استخداماً خلال العام الجاري 2020، وتصدرت كلمة السر 123456 القائمة بعد استخدامها من قبل ما يزيد على مليوني ونصف المليون شخص على مستوى العالم.
وأشار خبراء الأمن السيبراني إلى أن الكلمة السابقة تعد من أكثر كلمات المرور تعرضاً للاختراق بأكثر من 23 مليون مرة مقارنة بالكلمات الأخرى.
وناشد الخبراء باستخدام كلمات سر معقدة وطويلة لتضم حروفا ورموزا وأرقاما، وتفادي الكلمات القصيرة الشائعة؛ وضمت قائمة الموقع ما يزيد عن 200 كلمة سر عرضت مستخدميها للقرصنة وجاءت أول 20 منها كالتالي:
أكثر كلمات المرور تعرضاً للاختراق
123456
123456789
picture1
password
12345678
111111
123123
12345
1234567890
senha
1234567
qwerty
abc123
Million2
000000
1234
iloveyou
aaron431
password1
qqww1122
123
omgpop
123321
654321
qwertyuiop