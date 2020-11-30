هل استخدمت إحداها؟ أكثر كلمات المرور شيوعًا في 2020

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نشر موقع "نورد باس" الشهير قائمة كاملة لأكثر كلمات المرور استخداماً خلال العام الجاري 2020، وتصدرت كلمة السر 123456 القائمة بعد استخدامها من قبل ما يزيد على مليوني ونصف المليون شخص على مستوى العالم.

وأشار خبراء الأمن السيبراني إلى أن الكلمة السابقة تعد من أكثر كلمات المرور تعرضاً للاختراق بأكثر من 23 مليون مرة مقارنة بالكلمات الأخرى.

وناشد الخبراء باستخدام كلمات سر معقدة وطويلة لتضم حروفا ورموزا وأرقاما، وتفادي الكلمات القصيرة الشائعة؛ وضمت قائمة الموقع ما يزيد عن 200 كلمة سر عرضت مستخدميها للقرصنة وجاءت أول 20 منها كالتالي:



أكثر كلمات المرور تعرضاً للاختراق

123456

123456789

picture1

password

12345678

111111

123123

12345

1234567890

senha

1234567

qwerty

abc123

Million2

000000

1234

iloveyou

aaron431

password1

qqww1122

123

omgpop

123321

654321

qwertyuiop