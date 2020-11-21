أكثر كلمات المرور شيوعا في 2020.. غيّرها فورا

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لا يستغرق كثير من مستخدمي الإنترنت وقتا طويلا في التفكير في "كلمة مرور" مناسبة وقوية لحماية حساباتهم وبياناتهم الشخصية، الأمر الذي قد يعرضهم لخطر الاختراق بسهولة.



وغالبا ما ينصح خبراء الأمن السيبراني المستخدمين باستخدام كلمات سر معقدة وطويلة، والابتعاد عن كلمة المرور الشائعة والقصيرة التي يسهل التنبؤ منها من قبل القراصنة.

ويقول الخبراء إن كثيرين يلجؤون إلى كلمات مرور قصيرة مثل الأرقام وتاريخ الميلاد، وذلك حتى يسهل تذكرها، لكن هذا الأمر يعرضهم لخطر الاختراق.

وفي هذا الصدد، نشر موقع "نورد باس" الشهير قائمة لأكثر كلمات المرور استخداما خلال العام الجاري، ونصح بتغييرها في القريب العاجل لتجنب التعرض للاختراق.

وتضم القائمة نحو 200 كلمة سر، وكانت أول 20 منها، وهي الأكثر انتشارا في العالم، كالتالي:

123456

123456789

picture1

password

12345678

111111

123123

12345

1234567890

senha

1234567

qwerty

abc123

Million2

000000

1234

iloveyou

aaron431

password1

qqww1122

123

omgpop

123321

654321

qwertyuiop

وقال المصدر إن أول كلمة سر في القائمة "123456" يستخدمها أكثر من مليوني ونصف المليون شخص، كما أنها كانت عرضة للاختراق أكثر من 23 مليون مرة.