living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيف نسرع عمل أجهزة الكمبيوتر؟

18
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يعاني العديد من مستخدمي أجهزة الكمبيوتر من بطء عمل أجهزتهم أحيانا، فما هي أبسط الطرق للتخلص من مثل هذه المشكلات؟

وتبعا لموقع Business Insider هناك عدة طرق بسيطة لتسريع عمل الحواسب العاملة بأنظمة Windows 10، وأول هذه الطرق هو تقليل عدد التطبيقات التي تعمل بالتزامن مع بدء تشغيل الحاسب، فتشغيل الكثير من التطبيقات في الخلفية أو في "وضع الانتظار" يتسبب ببطء أداء الحاسب عادة.

والأمر الثاني الذي يجب أن ينتبه إليه مستخدمو أجهزة الكمبيوتر تبعا للموقع هو خلو أجهزتهم من التطبيقات الخبيثة والفيروسات، والتخلص من التطبيقات "غير الضرورية"، فهذه الأمور تؤثر على أداء أنظمة الحاسب أيضا.

والطريقة الثالثة لتسريع عمل الكمبيوتر هي إيقاف ما يسمى بالـ"تأثيرات الخاصة" لعرض الواجهات في أنظمة ويندوز، فالبرغم من أن هذه التاثيرات تعطي مظهرا أفضل للواجهات إلا أنها تبطئ عمل أنظمة التشغيل.

ويتوجب على أصحاب الحواسب المزودة بأنظمة Windows 10، والتي تعاني من مشكلات بطء الأداء إيقاف ميزة "الخلفيات والتوافذ الشفافة" في حال كانت مفعلة، لأن هذه الميزة تؤثر على سرعة العمليات في الحواسب.

وهناك نقطة مهمة أخرى يجب الانتباه إليها أثناء استعمال الحواسب وهي تحديث أنظمة التشغيل بانتظام، فمطورو أنظمة ويندوز يحرصون مع كل تحديث جديد يطرحوه على تصحيح الأخطاء البرمجية التي قد تؤثر على عمل الحواسب وأنظمتها.

والأمر الذي قد يساعد أيضا على تسريع عمل أجهزة الكمبيوتر هو زيادة سعة بطاقات ذواكر الوصول العشوائي (RAM)، استبدال أقراص التخزين الداخلية القديمة بأقراص من نوع SSD، كون الأخيرة تتعامل مع البيانات والبرامج بشكل أسرع.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout